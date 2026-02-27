Plazo fijo: así operan los bancos hoy, viernes 27 de febrero + Seguir en









Las entidades informan diariamente sus tasas para depósitos a 30 días y el comparador del BCRA permite chequearlas sin costo desde el home banking.

Cómo están hoy los plazos fijos en Argentina Depositphotos

Para muchos ahorristas argentinos, el plazo fijo sigue siendo una de las principales herramientas para resguardar pesos, aunque el contexto económico actual lo pone en la mira de quienes buscan alternativas de bajo riesgo. Este viernes 27 de febrero, los bancos que operan en el país mantienen distintas propuestas de rendimiento por depósitos a 30 días, y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica los datos para que las distintas personas puedan comparar.

La operatoria online permite constituir un plazo fijo sin moverte del sillón ni hacer trámites engorrosos: solo se necesita tener home banking y seleccionar la entidad que ofrece una tasa que te cierre. La normativa incluso habilita a hacer depósitos en bancos donde no sos cliente, siempre que reporten la oferta para canales digitales.

plazo fijo inversiones Depositphotos Aunque para quienes están atentos al bolsillo puede sonar a rutina, es clave leer la letra chica, ya que la tasa que figura hoy puede moverse con rapidez ante cambios de política monetaria o decisiones internas de cada banco.

Tasas del plazo fijo hoy, 27 de febrero 2026 El comparador oficial del BCRA da una foto actualizada de la Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos en pesos a 30 días constituidos por canales online. Los porcentajes que se basan en los datos que las entidades financieras reportan al organismo, y aunque pueden variar según monto o período, sirven como referencia para decidir dónde colocar tus pesos este viernes.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes correspondientes a este viernes 27 de febrero que ofrecen los principales bancos del país:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 24%

: 24% Banco Macro : 28%

: 28% Banco Credicoop : 24%

: 24% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%