Cuánto salen las carpetas y repuestos de hojas en 2026: precios, opciones y características

Con el comienzo de las clases cada vez más cerca, estos son los valores que manejan una parte importante de los útiles.

La vuelta al colegio de los chicos requiere un desembolso de dinero para armar la mochila. Freepik

Arranca un nuevo año y armar la mochila siempre es un desafío para el presupuesto de las familias. Con el inicio de las clases cada vez más cerca, resulta fundamental conocer bien qué opciones ofrece el mercado para no gastar dinero de más al comprar los útiles escolares indispensables.

Nadie quiere llegar a la librería y llevarse una sorpresa con los números en el mostrador. Por eso, repasar las distintas alternativas y los valores actualizados permite organizar mucho mejor las finanzas antes de salir a realizar las compras de la temporada.

Carpeta clases Freepik La carpeta es una parte esencial del armado de la mochila. Freepik Tipos de carpetas y repuestos de hojas para la vuelta a clases Al momento de elegir los materiales para las clases, existe un amplio abanico de variantes pensadas para cada necesidad. Las carpetas más comunes son las de tres anillos o las que vienen con gomas, que son las clásicas número tres de cartón, ideales para el uso diario de los estudiantes.

Por el lado del papel, las alternativas dependen de lo que exija cada profesor durante el ciclo lectivo. Es posible conseguir los bloques en tamaño universitario, oficio o el formato tradicional, que se ofrecen con hojas rayadas, cuadriculadas para cálculos o lisas si toca realizar dibujos.

Precios de los repuestos de hojas en 2026 A la hora de cuidar la plata, los bloques grandes de 480 hojas son los más elegidos, porque rinden para todas las clases del año. Para la medida estándar número tres, estos paquetes arrancan en los $13.900 si se busca algo económico, pero trepan hasta los $21.000 con bordes reforzados.

Si la idea es no comprar tanta cantidad de una sola vez, los paquetes más chicos son una buena salida para los primeros meses. Un repuesto tradicional de 96 hojas cuesta entre $3.500 y $4.800, mientras que los más finitos de 48 unidades se consiguen desde los $1.800. No hay que olvidarse de las famosas hojas de dibujo, que siempre suman un gasto extra a la lista de plástica. Un sobre blanco número tres ronda entre los $700 y $1.800 según la calidad, y para tamaños más grandes como el número seis, hay que calcular hasta $2.300. Precios de las carpetas en 2026 El costo de las tapas varía muchísimo según el material y si tienen algún diseño especial para lucir en las clases. Las versiones más simples y cumplidoras de fibra negra se venden hoy entre los $5.000 y $8.500, siendo la opción más amigable para quienes buscan algo resistente y accesible. En cambio, si los alumnos prefieren modelos con personajes, equipos de fútbol o cierres perimetrales, el precio se dispara y puede llegar a tocar los $18.000. Lo mismo pasa con las opciones más grandes, donde la rigidez de la tapa y el diámetro de los anillos marcan la diferencia final.

