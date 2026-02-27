Golpe a la industria: caen medidas antidumping y empresarios advierten por competencia desleal

La mitad de los procedimientos vencen este año y hay alerta en el sector. "Quitaron todo, hoy es prácticamente imposible sacar una medida", dijo el economista experimentado en la materia, Mariano Kestelboim.

Más allá del caso Aluar, los industriales encienden una señal de alarma por la sucesiva caída de procesos antidumping . Este año vencen la mitad de las medidas vigentes y hay preocupación por la orientación del Gobierno en este aspecto: “Quitaron todo, hoy por hoy es prácticamente imposible sacar una medida” , dijo el economista Mariano Kestelboim . Siguen creciendo las importaciones de bienes finales: en el sector metalúrgico las compras al exterior subieron un 70% solo el año pasado .

El Gobierno dejó sin efecto el pasado lunes el arancel antidumping del 28% que gravaba las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China desde el año 2020. La medida perjudica, entre otras empresas, al gigante del aluminio Aluar , de Javier Madanes Quintanilla , que la semana pasada estuvo en la primera plana de los medios por el resonante cierre de la histórica planta de neumáticos Fate , también de su propiedad.

Muchos leyeron la noticia como una vendetta de Javier Milei contra el empresario, pero los industriales están viendo detrás de eso un proceso de corte estructural. “No afecta solo a Aluar, sino a todo el sector y, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas subsidiarias” , explicaron desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) , donde señalaron que solo el año pasado se incrementaron un 70% las importaciones de bienes metalúrgicos .

Según la Comisión Nacional de Comercio Exterior , las prácticas más habituales son la fijación de precios disímiles en diferentes mercados, las políticas de promoción de precios para ganar mercado con productos más baratos y la práctica de vender a pérdida durante un tiempo para desplazar del mercado a los competidores.

Sin embargo, la Comisión indica que “la sola existencia de dumping no es suficiente para poder aplicar medidas” y agrega que “se requiere determinar la existencia de un daño a la producción nacional y que ese daño sea causado por las importaciones cuestionadas” .

Difícil conseguir medidas

Según datos de la industria, quedan unas 75 medidas antidumping vigentes, pero la mitad de ellas vencen este año. La preocupación de los empresarios es que, por un sesgo aperturista, se profundice el ingreso de mercadería con prácticas que van en contra de la competencia.

“El Gobierno mandó un mensaje claro: acá se puede vender con dumping”, dijo a este medio un exfuncionario del área de Industria. Por su parte, el economista Mariano Kestelboim, con larga experiencia en la presentación de casos, afirmó: “Quitaron todo, hoy por hoy es prácticamente imposible sacar una medida”.

Kestelboim también agregó que “la lógica de vender y exportar con dumping es muy recurrente en el mercado internacional. Tiene que ver con que necesitás vender más y lo que vendés en el exterior no repercute en el valor del mercado interno; es una práctica muy frecuente vender por debajo del precio del mercado interno”.





ganancias industriales china

No es solo el acero

Como se explicó, el del acero no es un caso aislado. El 30 de octubre de 2025, por ejemplo, el Ministerio de Economía declaró el cierre del examen por expiración del plazo y quitó la medida antidumping dispuesta en marzo de 2020 para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de perfiles de polímeros de cloruro de vinilo, utilizados en la fabricación de aberturas o cerramientos.

En noviembre de 2025 lo hizo también con calderas provenientes de Italia. Antes, el 13 de octubre, se resolvió el cierre del examen sin la aplicación de derechos antidumping para papeles y films originarios de Chile. En el mismo año se registraron casos similares con resinas de poliéster originarias de Brasil, termos provenientes de China, entre otros.

En abril de 2025, el Gobierno implementó una reforma de los procedimientos que redujo el plazo de duración de las medidas, acotó el período de investigación y dispuso un máximo de 90 días para la resolución de los casos desde su apertura. “No atienden ni los casos más evidentes, estamos desprotegidos en medio de una guerra comercial a escala global”, remató un empresario.