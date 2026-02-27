La inversión cayó 6,6% interanual en enero y volvió a niveles de 2024 + Seguir en









La participación de las inversiones sobre el PBI retrocedió a niveles similares a los del tercer trimestre de 2024, borrando la recuperación vista durante 2025. A nivel mensual, mostró un leve avance, de acuerdo a la consultora de Orlando Ferreres.

Los analistas de Ferreres explicaron que "el primer mes de 2026 muestra un empeoramiento de los niveles de inversión".

La inversión se contrajo 6,6% interanual, mientras que en la medición mensual el avance fue de apenas 0,4% desestacionalizado, de acuerdo a la consultora Orlando Ferreres. En la medición en dólares, se estimó una inversión de u$s6.626 millones. De esa manera, el porcentaje del PBI que representa la inversión retrocedió al 17,9%, el nivel más bajo desde el tercer trimestre del 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los analistas de Ferreres explicaron que "el primer mes de 2026 muestra un empeoramiento de los niveles de inversión". En este sentido, destacaron que "el dato más preocupante de enero se puede ver en el informe de intercambio comercial del INDEC".

Allí, destacaron las "caídas de 14% para las cantidades importadas de bienes de capital, de 18% para bienes intermedios, y de 36,5% para piezas y accesorios para bienes de capital, reflejando la debilidad que tiene la inversión en el contexto actual".

empleo industria reforma laboral trabajo actividad La inversión en bienes nacional siguió creciendo en enero, pese a la baja general. Depositphotos Impacto por sector Desagregado por categorías, la inversión en maquinaria y equipo registró durante el primer mes del año una caída de 6,9%, en donde los equipos nacionales mostraron un avance de 6%, mientras que los bienes importados cayeron 14,6%, cortando con 15 meses de variaciones positivas.

Por su parte, la inversión en el sector de la construcción registró una nueva contracción, con una caída de 6,3% interanual.

"Hacia adelante, vemos a la inversión como un factor clave para el devenir de la economía, y buena parte de la reactivación económica está condicionada a que las inversiones productivas repunten", argumentaron desde la consultora.

Temas Inversiones

Industria

PBI