Importante beneficio para la importación de papel con destino al sector editorial

El Ministerio de Economía reactivó este beneficio que se encontraba pendiente y que acaba de ser reglamentado por ARCA a los fines de hacerlo operativo

Desde octubre de 1992 la importación de papel con destino a la edición de diarios, libros, revistas y demás publicaciones gozaba de la exención parcial del derecho de importación, siempre que la misma se efectivizara en forma directa por empresas de diarios, editoras o importadoras que actuasen por encargo de terceros. Posteriormente se creó el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE), a efectos del seguimiento y control específico de las importaciones alcanzadas por el beneficio.

En 2023 se incorporó al ordenamiento jurídico nacional en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), la VII Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, con su correspondiente Arancel Externo Común (AEC), por vía del Decreto 557/23.

Entre sus normas se prevé la aplicación de una alícuota de 0% para la importación de determinados papeles destinados al uso editorial. Este beneficio se encontraba pendiente de aplicación hasta el dictado de la Resolución 11/26 del Ministerio de Economía.

Alcances de la medida Así, se deroga la normativa anterior y se disponen los lineamientos para la aplicación de la alícuota de 0% en concepto de derecho de importación para consumo de papeles destinados a la impresión de libros, directorios, diarios, publicaciones periódicas de interés general y afines, al amparo del RISE.

Para tornar operativa la medida se dictó la Resolución General 5826 (ARCA) incorporando al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) la Constancia de Inscripción en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE), que regirá desde el 10 de marzo venidero.

A los efectos de usufructuar el beneficio el importador deberá contar con la correspondiente constancia actualizada de inscripción en el RISE y al efectuar la declaración aduanera, en el Sistema Informático Malvina, deberá invocar el código PAPELBEN, que señala la liberalidad dispuesta en derecho de importación. Si la importación se realiza a favor de un tercero deberá identificarse los datos del mismo.

