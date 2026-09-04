¿ARCA puede embargar las billeteras virtuales y cuentas digitales?

Al manejar cuentas con CVU, hay que tener en cuenta cual es el rol que cumplen ARCA, el juez y las billeteras.

Tener el dinero en una billetera virtual no impide que pueda quedar alcanzado por un embargo o por los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Hoy en día, las cuentas digitales pasaron a formar parte de los activos que pueden ser afectados dentro de una ejecución fiscal, de la misma manera que lo que pasa con una cuenta bancaria.

De todas formas, este organismo no puede retirar los fondos por su cuenta . Este puede solicitar la medida, pero va a necesitar la intervención de la Justicia. Una vez que ya está emitida la orden, la plataforma tiene que cumplirla y bloquear el monto correspondiente.

El dinero que se encuentra en cuentas digitales identificadas con CVU puede ser objeto de una medida cautelar dentro de una ejecución fiscal. Esto no es nuevo, ya que en 2021 la entonces AFIP incorporó las cuentas digitales dentro de sus procedimientos para ejecuciones fiscales. A partir de ese momento, los representantes del organismo empezaron a considerar también el dinero electrónico al momento de buscar activos de contribuyentes con deudas.

Eso es muy parecido a lo que pasa con cualquier otro bien, el patrimonio de una persona funciona como garantía frente a sus obligaciones, salvo las excepciones establecidas por la normativa. ARCA cuenta con información que los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) deben reportar periódicamente.

Esto le permite detectar fondos depositados en billeteras y solicitar su embargo cuando existe una ejecución fiscal, pero hay una excepción importante. Si en esa cuenta se acreditan salarios, se mantienen los límites de inembargabilidad previstos por la legislación laboral , de la misma manera que pasa con una cuenta bancaria.

Las cuentas con CVU están cada vez más presentes en operaciones cotidianas. Magnific

Cómo se ejecuta la orden judicial a través del Banco Central

El procedimiento está contemplado dentro del artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal. ARCA puede pedir que se embarguen fondos, pero es un juez quien debe autorizar la medida. Una vez emitido el oficio judicial, la orden se canaliza a través del Banco Central. Desde ese momento se comunica a las entidades alcanzadas por el sistema, entre ellas:

Bancos

Proveedores de Servicios de Pago

Billeteras virtuales con CVU

Si una persona tiene fondos en una plataforma alcanzada, esta debe ejecutar la instrucción hasta cubrir el monto indicado en la orden. En el caso de plataformas radicadas fuera de Argentina, la situación puede ser diferente, pero si los fondos se encuentran fuera de la jurisdicción local va a ser más difícil ejecutar el embargo.

Bancos y plataformas digitales siguen procedimientos establecidos por la Justicia. Magnific

Diferencias entre el embargo bancario y el de plataformas digitales

En la práctica, no hay muchas diferencias entre un embargo sobre una cuenta bancaria y uno a una billetera virtual. En ambos casos, ARCA puede detectar los fondos, solicitar una medida cautelar dentro de una ejecución fiscal y esperar que la Justicia la autorice. Después, la entidad que administra la cuenta debe inmovilizar el dinero correspondiente.

La principal diferencia está en el tipo de cuenta, ya que los bancos operan con CBU, mientras que las billeteras usan CVU y están administradas por proveedores de servicios de pago. Pero esa diferencia técnica ya no deja a las cuentas digitales fuera del alcance de una ejecución. La incorporación expresa de estos activos a los procedimientos fiscales y el aumento del intercambio de información hicieron que hoy sean una alternativa muy común para cobrar deudas.

Por eso, mover el dinero desde una cuenta bancaria hacia una billetera virtual no va a evitar un embargo fiscal. Si existe una orden judicial y los fondos están dentro del sistema argentino, la plataforma puede quedar obligada de todas formas a bloquearlos igual que un banco.