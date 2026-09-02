Industriales del país en guardia contra los embargos de ARCA en las pymes y por la suba del gas

La UIA reclamó hace una semana el fin de los embargos. Advierten que las pymes están al borde la quiebra si les cortan el flujo de fondos.

Si la idea de los libertarios al llegar al poder era dejar de presionar a la sociedad civil con los impuestos, parece que en el caso de las empresas eso no se está cumpliendo. En la previa del acto del Día de la Industria , que se llevó a cabo en la planta de Malvinas Argentinas del laboratorio Elea, los referentes de las uniones industriales de las provincias le transmitieron a Martín Rappallini, el titular de la UIA, su gran preocupación por el avance de los embargos de cuentas que está llevando a cabo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para muchas de estas empresas el procedimiento empleado por el organismo para cobrar deudas de impuestos las pone al borde de la quiebra. Es que no se trata de embargos simples de cuentas bancarias, sino de notificaciones a clientes de las empresas de que no le depositen el importe de sus facturas en la cuenta bancaria de la firma, sino en una cuenta de ARCA.

El embargo representa el abrupto corte del flujo de fondos de una pyme, la que a su vez, por otro lado, suele tener saldos de impuestos a su favor para cobrar, que no puede compensar. Es un doble apretón.

La preocupación de los empresarios del interior del país es importante, a lo que se suma en la región del norte el incremento del costo del gas. Eso ocurrió durante el invierno, en las semanas de mas frio subió la demanda domiciliaria. En el norte, debido a los costos de transporte, el valor se multiplicó por 3 y 4 veces.

Se trata de los dos problemas mas urgentes que debería resolver el gobierno para el sector fabril, aunque a l parecer, hay poca o nula disposición para ello. Por el contrario, de acuerdo con testimonios de contadores publicados en redes sociales, hubo un recrudecer de fiscalizaciones y controles contra empresas y personas desde que se puso en marcha Inocencia Fiscal este año.

Martín Rappallini volvió a pedirle a Luis Caputo que lo reciba en el Palacio de Hacienda. Afirma que su intención no es revertir el orden macroeconómico alcanzado hasta ahora, pero cree que el Estado puede hacer algo para hacer que la transición sea menos dura de lo que es para las fábricas.

La semana pasada, autoridades de la UIA del área impositiva estuvieron con funcionarios de ARCA a quienes dejaron una propuesta para que se suspendan las intervenciones de ARCA en las empresas. No hubo respuesta todavía.

El único tono "disonante" con las expectativas del gobierno de parte de Rappallini tiene que ver con la inflación. Considera que no puede ser el único objetivo del plan del Gobierno.

"Hay que ver también la actividad y el empleo. Porque digamos que en el mundo, todos los que han tenido estos procesos de estabilización llevan tantos años porque a veces hay que ir regulando todas las variables y tener una mirada sistémica en el cual las empresas se puedan adaptar, haya empleo, la actividad no se caiga tanto", dijo Rappallini a un grupo de periodistas.

Discurso con planteo pero en clave conciliadora

Los empresarios que estuvieron en el encuentro en Malvinas Argentinas aplaudieron el discurso de Rappallini, quien planteó con mucha precisión lo que requiere el sector para poder atravesar una conversión hacia una nueva economía de mercado pero sin entrar en un conflicto directo con el Gobierno.

Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó que "en el campo tenemos cosas en común con la industria como es todo el tema de la presión fiscal y los juicios".

Mario Grinman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo que el mensaje de su colega de la UIA "es muy bueno" en tanto consideró que busca soluciones para su propio sector.