ARCA: qué es el Monotributo Promovido y cuál es la diferencia con el Monotributo Social

Ambos esquemas permiten formalizar actividades de baja escala, pero cambian los requisitos, los aportes jubilatorios y el acceso a la obra social.

Dentro del Régimen Simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) existen alternativas pensadas para los trabajadores que necesitan condiciones especiales para incorporarse a la economía formal. Aunque las opciones pueden confundir, no todas están pensadas para el mismo perfil ni funcionan de la misma manera.

Dos de ellas son el Monotributo Promovido y el Monotributo Social . El primero está dirigido principalmente a personas que empiezan una actividad independiente de baja escala, mientras que el segundo está orientado a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad socioeconómica y a determinados proyectos productivos o cooperativas.

El Monotributo Promovido es un régimen para trabajadores independientes que necesitan una alternativa con menores costos para empezar a desarrollar su actividad de manera formal. Quienes acceden pueden inscribirse dentro del Monotributo sin pagar el componente impositivo y llevar a cabo sus aportes jubilatorios a través de una cuota que va a depender de sus ingresos.

Durante los primeros 36 meses desde la adhesión, la denominada Cuota de Inclusión Social equivale al 1% de los ingresos brutos mensuales . Una vez cumplido ese período, el porcentaje pasa al 2,5%. Para permanecer dentro del esquema es necesario cumplir una serie de condiciones:

En el caso de prestaciones o locaciones de servicios, además, no se pueden realizar más de seis operaciones anuales con un mismo cliente . Para el segundo semestre de 2026, cada una de esas operaciones recurrentes tiene un límite de $191.232,02 . ARCA también controla cada mes los ingresos acumulados durante los últimos 12 meses para verificar que el contribuyente continúe dentro de los parámetros permitidos.

Los graduados universitarios pueden acceder bajo determinadas condiciones, no deben haber pasado más de dos años desde que obtuvieron el título y sus estudios tuvieron que hacerse sin el pago de matrículas ni cuotas. Para adherirse primero hay que estar inscripto en ARCA y luego ingresar al Portal Monotributo. El procedimiento es completamente virtual y durante el alta se solicitarán los datos de la actividad, la situación previsional y la elección de la obra social.

Es importante tener en cuenta las diferencias entre lo dos tipos de Monotributo para saber a cual podrías adherirte. Pexels

Las diferencias con el Monotributo Social

Aunque ambos esquemas buscan acercar trabajadores de bajos ingresos al sistema formal, apuntan a situaciones distintas. El Monotributo Social está destinado a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, integrantes de cooperativas y determinados proyectos productivos. El Promovido busca acompañar a trabajadores que comienzan una actividad independiente de pequeña escala sin exigir necesariamente esa condición social.

También cambia la forma de afrontar los aportes, ya que en el Social, el componente previsional cuenta con asistencia estatal y el contribuyente abona una parte del costo correspondiente a la obra social. En el Promovido, el trabajador paga la Cuota de Inclusión Social, que durante los primeros tres años equivale al 1% de lo facturado.

En cuanto a la cobertura médica, en el Promovido la incorporación de una obra social es optativa y, si el contribuyente decide acceder a ella, deberá abonar el componente correspondiente. En el Social existe un esquema subsidiado para reducir ese costo. En materia jubilatoria, la Cuota de Inclusión Social del Promovido se destina al sistema previsional. Al terminar cada año, se determina cuántos meses de aportes completos quedaron cubiertos con lo ingresado y el trabajador puede completar diferencias para computar los períodos faltantes.

El Promovido también establece restricciones operativas más específicas. No permite desarrollar múltiples actividades, tener más de una unidad de explotación ni superar los límites fijados para operaciones recurrentes con un mismo cliente. En ambos casos, el objetivo es permitir la formalización de actividades pequeñas, aunque el perfil del contribuyente, la forma de hacer los aportes y las condiciones para permanecer dentro de cada régimen son diferentes.