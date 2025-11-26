SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de noviembre 2025 - 08:00

¿Aumenta el monotributo en diciembre 2025? ARCA confirmó los montos para el próximo mes

El organismo modifica los valores del régimen, en base a la inflación registrada durante los últimos 6 meses.

Los monotributistas de ARCA deberán abonar la próxima cuota del régimen antes del 22 de diciembre.

Los monotributistas de ARCA deberán abonar la próxima cuota del régimen antes del 22 de diciembre.

Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que llegará un nuevo aumento para la cuota mensual y los topes de facturación del monotributo. Para esto, se toma como referencia la sumatoria de todos los porcentajes de inflación registrados durante los 6 meses anteriores.

El próximo mes, los monotributistas tendrán tiempo hasta el 22 de diciembre para poder abonar la cuota del monotributo, que es una obligación fiscal. Esta incluye el pago de los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y el monto por la obra social.

Informate más
impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip

Cuándo vuelve a aumentar el monotributo

El monotributo obtendrá una actualización a partir del 1 de febrero de 2026. Esto se debe a que los valores del régimen se actualizan cada 6 meses, en base al porcentaje de inflación acumulado durante el último semestre. El anterior incremento ocurrió en agosto de este año, donde las cuotas y los mínimos de facturación aumentaron un 15,4%.

Por otro lado, antes del aumento en las categorías, los monotributistas deberán observar el total de sus ingresos y egresos durante el semestre para verificar si es necesario cambiar de escala en el régimen. A esto se lo conoce como recategorización del monotributo.

monotributo

ARCA: escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025

Durante el mes de diciembre, estas serán las escalas del monotributo vigentes, junto con sus topes de facturación y los valores de la cuota a abonar el lunes 22:

Categoría A

  • Ingreso bruto: $8.992.597,87
  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

  • Ingreso bruto: $13.175.201,52
  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

  • Ingreso bruto: $18.473.166,15
  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

  • Ingreso bruto: $22.934.610,05
  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

  • Ingreso bruto: $26.977.793,60
  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

  • Ingreso bruto: $33.809.379,57
  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

  • Ingreso bruto: $40.431.835,35
  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

  • Ingreso bruto: $61.344.853,64
  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

  • Ingreso bruto: $68.664.410,05
  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

  • Ingreso bruto: $78.632.948,76
  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $84.533,15
  • Obra social: $57.580,51
  • Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

  • Ingreso bruto: $94.805.682,90
  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $118.346,41
  • Obra social: $65.806,30
  • Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias