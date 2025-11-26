La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que llegará un nuevo aumento para la cuota mensual y los topes de facturación del monotributo. Para esto, se toma como referencia la sumatoria de todos los porcentajes de inflación registrados durante los 6 meses anteriores.
¿Aumenta el monotributo en diciembre 2025? ARCA confirmó los montos para el próximo mes
El organismo modifica los valores del régimen, en base a la inflación registrada durante los últimos 6 meses.
El próximo mes, los monotributistas tendrán tiempo hasta el 22 de diciembre para poder abonar la cuota del monotributo, que es una obligación fiscal. Esta incluye el pago de los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y el monto por la obra social.
Cuándo vuelve a aumentar el monotributo
El monotributo obtendrá una actualización a partir del 1 de febrero de 2026. Esto se debe a que los valores del régimen se actualizan cada 6 meses, en base al porcentaje de inflación acumulado durante el último semestre. El anterior incremento ocurrió en agosto de este año, donde las cuotas y los mínimos de facturación aumentaron un 15,4%.
Por otro lado, antes del aumento en las categorías, los monotributistas deberán observar el total de sus ingresos y egresos durante el semestre para verificar si es necesario cambiar de escala en el régimen. A esto se lo conoce como recategorización del monotributo.
ARCA: escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025
Durante el mes de diciembre, estas serán las escalas del monotributo vigentes, junto con sus topes de facturación y los valores de la cuota a abonar el lunes 22:
Categoría A
- Ingreso bruto: $8.992.597,87
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $37.085,74
Categoría B
- Ingreso bruto: $13.175.201,52
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $42.216,41
Categoría C
- Ingreso bruto: $18.473.166,15
- Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $16.532,44
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
Categoría D
- Ingreso bruto: $22.934.610,05
- Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $18.185,68
- Obra social: $22.864,90
- Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
Categoría E
- Ingreso bruto: $26.977.793,60
- Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $20.004,25
- Obra social: $27.884,02
- Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
Categoría F
- Ingreso bruto: $33.809.379,57
- Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $22.004,67
- Obra social: $32.066,63
- Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
Categoría G
- Ingreso bruto: $40.431.835,35
- Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $30.806,54
- Obra social: $34.576,19
- Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
Categoría H
- Ingreso bruto: $61.344.853,64
- Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $43.129,16
- Obra social: $41.547,19
- Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
Categoría I
- Ingreso bruto: $68.664.410,05
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $60.380,82
- Obra social: $51.306,61
- Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
Categoría J
- Ingreso bruto: $78.632.948,76
- Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $84.533,15
- Obra social: $57.580,51
- Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
Categoría K
- Ingreso bruto: $94.805.682,90
- Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $118.346,41
- Obra social: $65.806,30
- Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
