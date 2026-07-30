Exportaciones mineras marcaron otro récord histórico por el litio: u$s4.750 millones en el primer semestre + Agregar ámbito en









Luis Caputo destacó los datos de la Secretaría de Minería, que muestran un crecimiento de 74,4% interanual en las ventas externas del sector. El litio lideró el avance con un salto del 185%.

Exportaciones mineras. El principal motor del crecimiento fue el litio, cuyas exportaciones aumentaron 185% interanual.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un nuevo máximo histórico durante el primer semestre de 2026 y consolidaron al sector como uno de los principales motores del comercio exterior. Así lo destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, al difundir en su cuenta de X los últimos datos elaborados por la Secretaría de Minería. Según ese informe, las ventas externas alcanzaron u$s4.742 millones entre enero y junio, el mayor registro para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables.

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Según la información oficial compartida por el ministro, el monto exportado representa un crecimiento del 74,4% respecto del mismo período de 2025 y se ubica 154,7% por encima del promedio registrado entre 2010 y 2025, reflejando la aceleración que atraviesa la actividad minera impulsada por el desarrollo del litio y la recuperación de los metales preciosos.

El principal motor del crecimiento fue el litio, cuyas exportaciones aumentaron 185% interanual, mientras que los minerales metalíferos registraron un incremento del 58%. En tanto, el resto de los productos del sector, que incluye minerales no metalíferos, mostró una suba más moderada del 3,9%.

Dentro del segmento metalífero, el desempeño también fue positivo. Las exportaciones de oro crecieron 51,2%, mientras que las de plata avanzaron 87,9%, acompañando la mejora de los precios internacionales y el mayor nivel de producción de varios yacimientos.

LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERO ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026

Según la Secretaría de Minería, las exportaciones de minerales sumaron USD4.742 millones entre enero y junio de 2026, registrando un máximo en la serie histórica. Este nivel… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 30, 2026 China lidera la demanda, pero crecen con fuerza Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá El informe también refleja cambios en el mapa de destinos de las exportaciones mineras argentinas. China volvió a posicionarse como el mercado con mayor crecimiento, con un aumento del 205% en las compras respecto del primer semestre del año pasado.

Detrás se ubicaron Corea del Sur, con una expansión del 196%, Canadá, con un incremento del 95%, y Estados Unidos, cuyas importaciones de minerales argentinos crecieron 90% en comparación con igual período de 2025. La diversificación de los mercados internacionales se produce en un contexto de fuerte competencia global por el abastecimiento de minerales críticos, especialmente litio, cobre y otros insumos estratégicos para la transición energética y la fabricación de baterías. Un sector que consolida su peso en las exportaciones argentinas Los datos difundidos por Caputo se conocen pocos días después de que el INDEC informara que las exportaciones totales del país también marcaron un récord durante el primer semestre, al alcanzar u$s49.454 millones, con un superávit comercial acumulado de u$s13.923 millones. En ese escenario, la minería continúa consolidándose como uno de los sectores de mayor dinamismo de la economía argentina, impulsada por el crecimiento del litio, la recuperación de las exportaciones de oro y plata y el avance de nuevos proyectos de cobre que podrían incrementar significativamente las ventas externas durante los próximos años.