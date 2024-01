Argentina comenzó el trámite para exportar carne vacuna con hueso kosher a Israel

De esta forma, mediante la nota enviada por Senasa, se busca saber si es posible ampliar el alcance del Certificado Veterinario Internacional acordado para el envío de carnes deshuesadas de la misma especie y menudencias, de manera tal de sumar carne bovina con hueso, con certificación kosher.

Israel, país clave en la exportación de carne

Israel es el segundo destino de las exportaciones de carne vacuna argentina, con 33.437 toneladas peso producto adquiridas entre enero y noviembre, según el último informe mensual de la Cámara de Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra).

En este mercado el precio promedio fue equivalente a US$ 6.133 dólares por tonelada, con una facturación que totalizó US$ 205,1 millones en los primeros once meses del año.