Argentina recupera liderazgo en el mercado internacional de la harina de soja

Harina de soja: preocupa la capacidad de las procesadoras

El crecimiento registrado en las exportaciones de harina de soja argentina no fue suficiente para recuperar completamente el terreno perdido en los últimos años. Aunque el aumento registrado en el primer semestre de 2024 es notable, la capacidad ociosa de las plantas procesadoras sigue siendo un factor preocupante. Con un 42% de máquinas que no se usaron durante las últimas tres campañas de producción normal, Argentina no ha logrado aprovechar al máximo su infraestructura, que, aunque menor en número de plantas comparada con Brasil y Estados Unidos, es altamente eficiente y competitiva.