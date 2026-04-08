¡Atención ahorristas! El nuevo beneficio de Cuenta DNI para comprar en supermercados + Seguir en









La billetera digital de Banco Provincia reforzó su programa de descuentos y sumó nuevas promociones en cadenas y comercios adheridos.

Cuenta DNI renueva sus descuentos durante abril 2026.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia renovó su esquema de promociones para abril de 2026, ofreciendo descuentos exclusivos en supermercados y comercios de toda la provincia de Buenos Aires. Los usuarios pueden acceder a reintegros de hasta el 20% en compras cotidianas, con beneficios que varían según el día de la semana y el rubro.

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Además, se sumaron nuevas cadenas de supermercados y comercios de cercanía al programa, lo que amplía las opciones para ahorrar en alimentos, productos de limpieza y artículos de primera necesidad.

plazo fijo cuenta dni Los descuentos de Cuenta DNI en supermercados durante abril 2026 Cuenta DNI mantiene un cronograma de descuentos activos, de lunes a domingo, en las principales cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. Los beneficios se aplican al pagar con QR, Clave DNI o la app, y el reintegro se acredita automáticamente en los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

Estos son los descuentos por día y supermercado:

Lunes : 10% de descuento en DIA , sin tope de reintegro.

Martes : 15% de descuento en Nini Mayorista , con un tope de $20.000 por día y por persona .

Miércoles : 10% de descuento en Carrefour en todas sus sucursales, sin tope. También 15% en Toledo y 15% en Supermercados Josimar (con tope de $6.000 por semana ).

Jueves : 10% de descuento en La Anónima , con un tope de $5.000 semanales por persona .

Viernes : 15% de descuento en supermercados del interior , como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Red Minicosto y Supermercados Chacabuco .

Sábados y domingos: 10% de descuento en ChangoMás, sin tope de reintegro. Además, los beneficiarios que perciben sus haberes a través del Banco Provincia reciben un 5% adicional en supermercados, lo que consolida a Cuenta DNI como una de las herramientas más útiles para el ahorro familiar.

Otros descuentos de Cuenta DNI en abril 2026 cuenta dni Más allá de los supermercados, Cuenta DNI ofrece beneficios en otros rubros clave durante abril, con promociones que se renuevan semanalmente y permiten acumular reintegros en diferentes categorías: Comercios de cercanía : 20% de descuento en carnicerías, verdulerías, pescaderías y granjas, con un tope de $5.000 por semana por persona .

Gastronomía : 25% de descuento en bares, restaurantes y heladerías los fines de semana, con un tope de $8.000 semanales .

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias : 10% de descuento los miércoles y jueves, con un tope de $3.000 por semana .

Transporte público : Viajes gratuitos en colectivos, trenes y subtes de la provincia de Buenos Aires los días hábiles, con un límite de $2.000 mensuales .

Ferias y mercados: 40% de descuento en productos de alimentación y artesanías, con topes que varían según el evento. Los beneficios son acumulables en algunos rubros. Por ejemplo, el 20% en comercios de cercanía se puede combinar con el 10% de librerías los lunes y martes, y con el 10% de farmacias los miércoles y jueves. En gastronomía, el 25% de los fines de semana también es acumulable con otras promociones vigentes. cuenta dni.jpg Banco Provincia El nuevo esquema de Cuenta DNI para abril de 2026 ofrece mayor flexibilidad para organizar las compras semanales, con descuentos distribuidos estratégicamente según el día y el tipo de comercio. La posibilidad de acumular reintegros en supermercados, gastronomía y comercios de cercanía convierte a esta billetera en una herramienta clave para el ahorro en el contexto económico actual. Para aprovechar al máximo los beneficios, se recomienda planificar las compras según el cronograma de descuentos y verificar los topes de reintegro disponibles en la app oficial.