Cuáles son los supermercados con descuento de Cuenta DNI y qué días aplica en cada uno

Conocé el esquema de promociones de este mes de la billetera virtual del Banco Provincia.

La combinación de descuentos, según el día, permite alcanzar mayores niveles de ahorro, en especial cuando se coordinan compras entre supermercados y otros rubros.

La billetera digital Cuenta DNI actualiza en abril su esquema de beneficios y suma nuevas opciones de ahorro en distintos rubros. El programa mantiene descuentos en supermercados y los combina con promociones en otros consumos cotidianos , lo que amplía las posibilidades de ahorro durante toda la semana.

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El Banco Provincia sostiene el esquema de reintegros, con foco en compras esenciales y suma marcas dentro de su listado destacado. La incorporación de nuevas firmas con descuentos diarios amplía el alcance del programa , que ya incluye supermercados, gastronomía y comercios de cercanía en toda la provincia.

El calendario de beneficios mantiene una lógica segmentada por rubro y días. Los descuentos en supermercados se encuentran activos durante los siete días , con condiciones que varían según el tipo de comercio y el perfil del usuario.

El esquema de supermercados incluye tanto cadenas, como comercios barriales adheridos. Las promociones en supermercados no se limitan a un solo día y se distribuyen a lo largo de toda la semana , lo que permite organizar compras sin concentrarlas en una única jornada.

De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados:

Supermercados del interior bonaerense

15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. (El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000).

Las cadenas que participan son:

5mentarios

Autoservicio Don Luis

Distribuidora LAC Tres

La Amistad

Red Minicosto

Sabor Criollo

Supermercado Caseros

Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII)

Super Güemes

Super Sofía

Otros supermercados

Nini Mayorista:

15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour:

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

Toledo:

15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución en el acto.

Chango Más:

20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Supermercados Josimar:

15% de descuento los miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

La Anónima:

10% de descuento, con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Día:

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

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Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

El programa de abril abarca múltiples categorías con distintos porcentajes y topes. Las promociones se organizan por rubro y día para distribuir el consumo a lo largo de la semana, con opciones tanto en productos esenciales como en servicios.

El segmento de marcas destacadas ofrece uno de los porcentajes más altos.

Las firmas adheridas brindan un 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 mensuales por marca, las cuales incluyen: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.

El rubro gastronomía mantiene beneficios durante el fin de semana:

Los sábados y domingos rige un 25% de descuento, con un tope de $8.000 por semana, aplicable en locales adheridos.

El consumo en estaciones de servicio también cuenta con una promoción específica:

Los locales Full YPF ofrecen un 25% de ahorro los fines de semana, con un tope de $8.000 semanales. No incluye la compra de combustibles.

Las ferias y mercados bonaerenses forman parte del esquema diario:

El descuento alcanza el 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

El ámbito educativo también se incorpora a los beneficios:

Los comercios en universidades bonaerenses cuentan con un 40% de descuento diario, con tope semanal de $6.000, destinado a estudiantes y comunidad educativa.

El rubro librerías presenta una modalidad sin límite de reintegro:

Los lunes y martes se aplica un 10% de descuento, sin tope, lo que permite planificar compras escolares o de estudio.

El sector de farmacias y perfumerías mantiene su esquema semanal: