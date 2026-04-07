La billetera digital Cuenta DNI actualiza en abril su esquema de beneficios y suma nuevas opciones de ahorro en distintos rubros. El programa mantiene descuentos en supermercados y los combina con promociones en otros consumos cotidianos, lo que amplía las posibilidades de ahorro durante toda la semana.
Cuáles son los supermercados con descuento de Cuenta DNI y qué días aplica en cada uno
Conocé el esquema de promociones de este mes de la billetera virtual del Banco Provincia.
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Todos los beneficios de Cuenta DNI en abril: ¿qué días hay descuento?
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Cuenta DNI renovó sus reintegros en abril 2026 y se mantiene el descuento en carnicerías
El Banco Provincia sostiene el esquema de reintegros, con foco en compras esenciales y suma marcas dentro de su listado destacado. La incorporación de nuevas firmas con descuentos diarios amplía el alcance del programa, que ya incluye supermercados, gastronomía y comercios de cercanía en toda la provincia.
El calendario de beneficios mantiene una lógica segmentada por rubro y días. Los descuentos en supermercados se encuentran activos durante los siete días, con condiciones que varían según el tipo de comercio y el perfil del usuario.
Cuenta DNI: cómo son los reintegros en supermercados
El esquema de supermercados incluye tanto cadenas, como comercios barriales adheridos. Las promociones en supermercados no se limitan a un solo día y se distribuyen a lo largo de toda la semana, lo que permite organizar compras sin concentrarlas en una única jornada.
De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados:
Supermercados del interior bonaerense
15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. (El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000).
Las cadenas que participan son:
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5mentarios
Autoservicio Don Luis
Distribuidora LAC Tres
La Amistad
Red Minicosto
Sabor Criollo
Supermercado Caseros
Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII)
Super Güemes
Super Sofía
Otros supermercados
- Nini Mayorista:
15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Carrefour:
10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- Toledo:
15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución en el acto.
- Chango Más:
20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
- Supermercados Josimar:
15% de descuento los miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
- La Anónima:
10% de descuento, con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.
- Día:
10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026
El programa de abril abarca múltiples categorías con distintos porcentajes y topes. Las promociones se organizan por rubro y día para distribuir el consumo a lo largo de la semana, con opciones tanto en productos esenciales como en servicios.
El segmento de marcas destacadas ofrece uno de los porcentajes más altos.
- Las firmas adheridas brindan un 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 mensuales por marca, las cuales incluyen: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.
El rubro gastronomía mantiene beneficios durante el fin de semana:
- Los sábados y domingos rige un 25% de descuento, con un tope de $8.000 por semana, aplicable en locales adheridos.
El consumo en estaciones de servicio también cuenta con una promoción específica:
- Los locales Full YPF ofrecen un 25% de ahorro los fines de semana, con un tope de $8.000 semanales. No incluye la compra de combustibles.
Las ferias y mercados bonaerenses forman parte del esquema diario:
- El descuento alcanza el 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
El ámbito educativo también se incorpora a los beneficios:
- Los comercios en universidades bonaerenses cuentan con un 40% de descuento diario, con tope semanal de $6.000, destinado a estudiantes y comunidad educativa.
El rubro librerías presenta una modalidad sin límite de reintegro:
- Los lunes y martes se aplica un 10% de descuento, sin tope, lo que permite planificar compras escolares o de estudio.
El sector de farmacias y perfumerías mantiene su esquema semanal:
- Los miércoles y jueves rige un 10% de descuento, sin tope, en comercios adheridos, enfocado en productos de cuidado personal.
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