¡Atención ahorristas! Este supermercado de primera línea ofrece hasta 40% de descuento en electrodomésticos

Supermercados Carrefour lanzó una nueva campaña de descuentos en electrodomésticos y tecnología, con rebajas de hasta 40% en productos seleccionados . La promoción abarca desde celulares y microondas hasta freidoras de aire e impresoras, y está disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma online.

Los clientes pueden acceder a precios reducidos y opciones de financiación sin interés, lo que convierte a esta oferta en una oportunidad clave para renovar equipos del hogar sin afectar el presupuesto.

Carrefour destacó descuentos significativos en pequeños electrodomésticos y dispositivos tecnológicos , con el objetivo de facilitar el acceso a productos de alta demanda. Entre los artículos con mayores rebajas se encuentran:

Modelos como la freidora digital Hisense de 6.3 litros alcanzan descuentos de hasta 40% , reduciendo su precio a menos de $80.000. Estos equipos, ideales para cocinar de manera saludable, se ofrecen con envío a domicilio o retiro en sucursal, y la posibilidad de pagarlos en tres cuotas sin interés eldiarionuevodia.com.ar+1.

Limpiar microondas

La cadena incluye modelos de marcas reconocidas con descuentos que rondan el 30%. Los precios finales parten desde los $50.000, dependiendo de la capacidad y las funciones adicionales, como grill o tecnología inverter.

Celulares

Celulares PhoneArena Gentileza - PhoneArena

Carrefour ofrece smartphones de gama media y accesorios con rebajas de hasta el 35%. Los equipos seleccionados incluyen opciones de marcas líderes, con planes de financiación que permiten abonarlos en hasta seis cuotas sin recargo.

Impresoras

Impresora Morón Municipio de Morón

Las impresoras multifunción y de tinta continua también forman parte de la promoción, con descuentos que llegan al 30%. Los modelos más económicos están disponibles desde $35.000, ideales para uso doméstico o home officeeldiarionuevodia.com.ar.

La promoción se aplica directamente al carrito de compra, sin necesidad de cupones adicionales, y está vigente tanto en la web oficial de Carrefour como en sus sucursales de todo el país. Además, la cadena garantiza envíos en 24 horas para compras online, lo que agiliza la recepción de los productos.

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Esta campaña se suma a las estrategias de Carrefour para posicionarse como una opción competitiva en el rubro de electrodomésticos y tecnología, compitiendo con tiendas especializadas y otros supermercados. Los descuentos y la financiación sin interés buscan aliviar el impacto de la inflación en el bolsillo de los consumidores, permitiendo la adquisición de productos esenciales para el hogar a precios accesibles.