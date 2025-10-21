Aumentó el dólar: qué pasa con las tasas del plazo fijo hoy, 21 de octubre







Las tasas de los plazos fijos en pesos siguen al alza: este martes 21 de octubre, los principales bancos ofrecen rendimientos de hasta 44% anual vía canales online.

Plazo fijo este martes 21 de octubre Depositphotos

La estrategia de los ahorristas se vuelve a apuntalar como instrumento de depósito tradicional: los plazos fijos en pesos muestran rendimientos en alza y se vuelven una de las pocas opciones para resguardar los ahorros en un contexto de inflación alta y una volatilidad cambiaria.

Según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los distintos bancos ya no rigen por una tasa mínima fija, sino que cada entidad financiera publica libremente sus condiciones para depósitos a 30 días.

Frente a este escenario, los ahorristas tienen la posibilidad de comparar los porcentajes ofrecidos por los distintos bancos y elegir la propuesta que mejor se adapta al monto que desean invertir.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo: las tasas de interés en los principales bancos hoy, martes 21 de octubre A este martes 21 de octubre, los bancos más relevantes del sistema ya reportan rendimientos para plazos fijos a 30 días que oscilan entre valores de alrededor del 37 % y más del 44 % anual, según canal online. Aquí los números de los principales bancos y la Tasa Nominal Anual (TNA):

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 37%

Banco de la provincia de Buenos Aires: 39%

BBVA: 40%

Banco Macro: 44%

Banco Credicoop: 42%

ICBC: 40,8%

Banco Ciudad: 38%

