Plazo fijo: cuánto debo invertir para obtener más de $100.000 a 30 días en octubre 2025







El Banco Nación ofrece un simulador para calcular cuántos intereses se obtendrán al depositar cualquier monto en los distintos períodos de depósito.

Las tasas de interés sufrieron un aumento durante los últimos días. Depositphotos

Debido a la actualidad económica de Argentina, los plazos fijos se convirtieron en una de las herramientas más utilizadas para preservar los ahorros. Recientemente, se registró un aumento considerable en las tasas de interés, lo que impactó directamente en las ganancias de los depósitos.

Una de las entidades financieras principales del país, el Banco Nación, ofrece un simulador online de plazos fijos con el que los usuarios pueden calcular el monto final de una inversión según el período y monto elegido. Por ello, te mostramos cuánto dinero se debe ingresar para obtener más de $100.000 en intereses en 30 días.

Plazo fijo: cuánto deposito para obtener $100.000 en 30 días inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos

Según el simulador de plazos fijos del BNA, para obtener más de $100.000 en intereses a 30 días con sus depósitos, se deberán invertir $2.800.000. Sin embargo, este monto rige para el plazo electrónico, pero en caso de querer obtener este valor en las sucursales, se deberán invertir $3.600.000.

Para los plazos fijos electrónicos, encontrados en el homebanking o en la app de la entidad, al ingresar $2.800.000 por 30 días, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 44%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 54,07%. Debido a esto, los intereses obtenidos tienen un valor de $101.260,27, por lo que el monto final será $2.901.260,27.

Por otro lado, en caso de preferir realizar la inversión en los plazos fijos de las sucursales del Banco Nación, el importe de ganancia será menor. Al depositar dicho monto, la TNA es del 34% y la TEA equivale al 39,84%, por lo que se obtienen $78.246,58 en intereses. Por lo tanto, al finalizar el plazo, la inversión inicial valdrá $2.878.246,58.

Temas Plazo fijo