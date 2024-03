Autónomos: a diferencia de empleados, ya empiezan a pagar deuda con AFIP de 2023

Eso se debe a que el año pasado, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, dispuso una postergación del pago de los aportes a la seguridad social y de IVA de septiembre a diciembre, para los autónomos . Esa medida fue en paralelo con la eximición de Ganancias para los asalariados.

Autónomos: la AFIP postergó el pago por una semana

La semana pasada la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pateó por una semana el vencimiento original del 7 de marzo, porque según indica el organismo hubo problemas técnicos para poner los aplicativos en línea. Los autónomos tienen tiempo para abonar el aporte personal para la seguridad social correspondientes a los períodos de septiembre y octubre de 2023 y de enero 2024, hasta el próximo jueves.

De acuerdo con estimaciones del sitio Blog del Contador, un autónomo de la primera categoría tendrá que abonar $50.408,68 de aportes a la Seguridad Social. Eso se integra a los $15.710 postergados de septiembre de 2023; $15.710 de octubre, y $18.988,68 de enero de 2024.

A ello se debe agregar el pago del IVA de septiembre y octubre del año pasado el próximo 20 de marzo, además del correspondiente a febrero. Todo lo cual configura un cambio difícil de sobrellevar en medio de una fuerte caída de la actividad económica.

Es muy probable que muchos comerciantes o autónomos entren en moratoria ante la AFIP, aun teniendo en cuenta que las tasas de interés mensuales actuales por resarcitorios es de 15% mensual estuvieron por debajo de la inflación. “En marzo se juntan dos posiciones de IVA, además de los aportes. Es una fortuna lo que hay que pagar”, indicó Lourenzo.

Complicada situación de los autónomos: la opinión de tributaristas

“Al final los terminan matando a los autónomos en momentos en que están flojos de billetera”, comentó por su lado el tributarista de Auren, Guillermo Poch.

Poch consideró que cuando se sancionó el alivio fiscal para los autónomos se pensaba que de alguna manera el Gobierno iba a sancionar una amnistía, porque en realidad, se trata de una compensación para igualar la situación de los trabajadores asalariados que habían sido beneficiados con el no pago de Ganancias.

Esto tiene un correlato con las conversaciones que llevan a cabo el gobierno nacional y las provincias por el reparto del dinero de los impuestos, y sobre quiénes recaerá el peso de ajuste de gastos.

Y es que tal como lo había anticipado Ámbito el 29 de enero pasado, cuando el Gobierno decidió no enviar al Congreso el paquete fiscal, se iba a generar una deuda a los trabajadores que no habían pagado Ganancias en 2023 por una decisión del Poder Ejecutivo que no tenía el aval del Congreso.

Al ser así, ese beneficio, como el caso de los autónomos ahora, no quedó permanente. Y entonces, el ministro del Interior, Guillermo Francos, usa esta situación de deuda involuntaria de los asalariados con la AFIP como argumento para que los gobernadores aprueben la restitución del Impuesto a las Ganancias, donde se incluya un artículo que termine de convalidar la suba de escalas y del piso del tributo del período 2023, que se decidió por medio de decretos.

Claro está que en la discusión no están los autónomos, que suelen ser los de peor trato tributario. Poch plantea que un independiente con un ingreso mensual de poco más de 1 millón de pesos ya está tributando 35% de Ganancias, mientras que los asalariados lo hacen a partir de los $4,4 millones.

Tanto para el caso de los autónomos, como de los asalariados, como en el gran número de pymes afectadas por el desplome de la actividad económica, la solución sería que se apruebe el paquete fiscal, con los arreglos en Ganancias, y la moratoria, aunque analistas también consideran que esas medidas deberían incluir una amnistía para los autónomos por los meses que no abonaron, para así evitar una discriminación en favor de los asalariados.