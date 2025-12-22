EEUU endurece barreras arancelarias y hunde las exportaciones automotrices alemanas + Seguir en









La suba de aranceles impulsada por el gobierno estadounidense frenó las exportaciones de vehículos desde el país europeo y profundizó la caída del comercio bilateral.

La dureza arancelaria de EEUU perjudica la exportación automotriz de Alemania

Las ventas externas de autos alemanes hacia Estados Unidos registraron una fuerte contracción cercana al 14% durante los primeros nueve meses de 2025 y se ubicaron como el segmento más golpeado de la industria alemana por el conflicto comercial impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El estudio recuerda que, tras un entendimiento alcanzado entre Washington y Bruselas, Estados Unidos estableció un arancel base del 15% para los vehículos importados desde Europa a partir del 1° de agosto, un nivel inferior al 25% inicialmente propuesto por Trump, aunque se suma al gravamen previo del 2,5% que ya estaba vigente.

autos concesionarias 0km En el caso de la industria alemana de ingeniería, las exportaciones con destino a EEUU retrocedieron 9,5% en los primeros tres trimestres del año. Depositphotos El impacto de la política arancelaria también se extendió a otros rubros clave. En el caso de la industria alemana de ingeniería, las exportaciones con destino a EEUU retrocedieron 9,5% en los primeros tres trimestres del año. A esto se suma que la maquinaria enfrenta un arancel del 50% aplicado por Estados Unidos sobre productos fabricados con acero y aluminio.

La industria química también se vio afectada en las exportaciones La industria química tampoco escapó a la tendencia negativa: los envíos al principal mercado externo de Alemania cayeron 9,5%, aunque el informe aclara que este descenso no responde exclusivamente a las barreras comerciales. Según el análisis, también influyeron factores internos, como la reducción de la producción local a raíz del encarecimiento de la energía, según Reuters.

Si se observa el desempeño agregado, las exportaciones totales de Alemania a Estados Unidos bajaron 7,8% interanual en los primeros nueve meses de 2025. El contraste es marcado si se compara con el período 2016–2024, cuando el crecimiento promedio en lapsos equivalentes rondaba el 5%.

Para la autora del trabajo, Samina Sultan, el escenario no ofrece demasiadas señales de alivio en el corto plazo. “Dado que hoy debe asumirse que los aranceles de importación estadounidenses no regresarán a los niveles previos a la administración Trump en el futuro cercano, no es esperable una recuperación significativa de las exportaciones alemanas hacia Estados Unidos”, afirmó, al describir este contexto como una “nueva normalidad” para los exportadores del país europeo.