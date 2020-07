Autos: julio comenzó con caída en patentamientos

Un tercer factor que hay que considerar es que desee el 1 de julio se intensificó la cuarentena en el área metropolitana y las concesionarias de Capital Federal y el gran Buenos Aires que estuvieron abiertas durante junio debieron volver a cerrar. Si bien la venta on line sigue en marcha, en el sector consideran que hay muchas personas que prefieren el sistema de compra tradicional por lo que desisten de avanzar con una operación en estas condiciones. Concretamente, prefieren esperar. Es por eso que los “dealers” apuestan a que después del 17 de este mes se flexibilicen las restricciones sanitarias y se permita la reapertura de los comercios. De esta manera, la situación podría mejorar.

Sin embargo, los conocedores del sector estiman que el problema principal es el faltante de autos. El comprador dispuesto a hacer una operación se desalienta y desiste de hacerla cuando se entera que tiene que esperar para la entrega del vehículo entre 90 y 120 días más si no puede cerrar el precio ahora sino que queda abierto hasta el momento de entrega con el riesgo de lo que puede suceder en ese período. La incertidumbre no es buena para alentar el consumo. Distinto fue lo que sucedió en junio que, después de dos meses con las concesionarias cerradas, los vendedores asumían el riesgo de la diferencia entre el precio de venta y el de reposición porque necesitaban vender sí o sí para pagar los gastos fijos que venían acumulando desde el inicio de la cuarentena. Tanto faltante de autos hace que, por ejemplo, se llegue a pedir por vehículos usados de dos o tres años de antigüedad lo mismo que su similar nuevo, tal como adelantó Ámbito. La ventaja es que en el caso de los de segunda mano la entrega es inmediata, algo que no sucede con los 0 km.