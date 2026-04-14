Cómo es el auto eléctrico que se vendió al precio de una bicicleta y cuándo llega a la Argentina

Un modelo urbano chino sorprendió por su bajo costo y abre dudas sobre su desembarco en el mercado local.

El auto que revoluciona el mundo de los autos eléctricos y sorprende por su precio

El mercado de los autos eléctricos viene creciendo a nivel global, pero todavía mantiene una barrera que es el precio. En ese contexto, la aparición de modelos ultra económicos empieza a cambiar la conversación, sobre todo en países donde el acceso a este tipo de vehículos sigue siendo limitado.

En los últimos días, un caso llamó la atención por lo llamativo de su propuesta: un auto eléctrico que, en determinados mercados y condiciones, llegó a ofrecerse a un valor comparable al de una bicicleta de gama media. Es el llamado T03.

La pregunta inevitable es si algo así puede replicarse en Argentina. Entre impuestos, costos logísticos y regulaciones, el escenario local tiene particularidades que suelen elevar los precios. Aun así, la llegada de opciones más económicas empieza a asomar como una posibilidad.

El protagonista de esta historia es el T03, un vehículo compacto desarrollado por la automotriz china Leapmotor. Se trata de un city car pensado para el uso urbano, con dimensiones reducidas y un enfoque claro en la eficiencia.

A nivel técnico, el modelo ofrece una autonomía que ronda los 250 a 300 kilómetros por carga , dependiendo de la versión y las condiciones de uso. No apunta a viajes largos, sino a resolver la movilidad diaria: ir al trabajo, hacer compras o moverse dentro de la ciudad sin gastar combustible.

En cuanto a equipamiento, sorprende por incluir elementos que no siempre aparecen en autos de entrada de gama: pantalla digital, asistencia a la conducción y conectividad básica. Todo dentro de un formato chico, casi minimalista, pero funcional. El foco está en lo práctico, sin demasiados lujos.

El precio que generó repercusión surge de promociones específicas en mercados como China, donde los incentivos estatales y la competencia entre marcas empujan los valores hacia abajo. Ahí es donde el T03 llegó a posicionarse en un rango muy bajo en comparación con otros eléctricos. Igual, ese número no siempre es trasladable a otros países.

auto eléctrico

Cuándo llega el T03 a la Argentina

La marca Leapmotor llegará a la Argentina en 2026, probablemente en la segunda mitad del año. Sin embargo, habrá que esperar aun más para el T03.

La automotriz traerá al país dos modelos: C SUV B10 y el D SUV C10, ambos con tecnología híbrida-enchufable de rango extendido y 1.000 km de autonomía.