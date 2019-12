VW, Toyota y Mercedes-Benz, 3 marcas que festejan en 2019

Hay que recordar que en el año 2018 se llegaron a vender 801.000 vehículos. Con este panorama, la mayoría de las automotrices esperan que 2019 termine cuanto antes. En cambio, al menos tres tendrán una sonrisa final. Volkswagen, por ejemplo, será la automotriz que liderará el mercado global por decimosexto año consecutivo. En el acumulado del año lleva patentadas 67.485 vehículos seguida por Toyota con 63.545. Esa diferencia de 4.000 unidades, con 10.000 en juego, ya no se podrá revertir. Es por eso que la compañía alemana mantendrá el liderazgo de ser la marca más vendida en el año.

En tanto, la japonesa -que quedará en segundo lugar del ranking general- tendrá para celebrar que se llevará el trofeo del modelo más vendido con la pickup Hilux. Hasta ayer acumulaba 24.653 patentamientos. No es la primera vez que sucede que la “chata” fabricada en la planta de Zárate encabeza las ventas pese a tener un precio que duplica o triplica a los modelos económicos. En este caso, por ejemplo, el segundo lugar está peleado entre el Ford Ka y el Chevrolet Onix. Entre uno y otro hay apenas 200 unidades de diferencia, pero están 8.000 debajo de la Hilux. La tercera marca con final feliz es Mercedes-Benz. Mantendrá, otra vez, el liderazgo en los segmentos de vehículos comerciales -apuntalado por la exitosa Sprinter- como también en el de autos premium.

En el sector hay expectativa por las medidas económicas que puede implementar el presidente Alberto Fernández. El martes próximo el primer mandatario y el ministro de desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participarán de la presentación de un estudio elaborado por todos los integrantes de la industria automotriz -desde fabricantes y vendedores hasta proveedores y gremios - para hacer crecer este sector en los próximos 10 años. Tal como adelantó Ámbito Financiero, ese trabajo ya está en poder de los funcionarios y está siendo analizado para evaluar cuáles medidas se podrían implementar. La idea es revertir la tendencia de los últimos dos años y entrar en una etapa de expansión. De todas maneras, para 2020 las proyecciones no son optimistas. Se estima que el mercado, en un escenario negativo, puede volver a caer, mientras que la visión positiva es que se mantenga igual. Pocos, muy pocos, apuestan a que haya una mejora, al menos no en el primer semestre. Dependerá de lo que sucede en la economía, en general, y son la política cambiaria, en particular.