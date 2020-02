Provincia no logró acuerdo con bonistas: paga con fondos propios y reestructura deuda en moneda extranjera

En conferencia de prensa, Kicillof lamentó que pese a haber obtenido manifestaciones de respaldo de bonistas individuales a la propuesta de postergación de pagos de un vencimiento de deuda, "hubo un fondo que mostró una posición bloqueadora y no tuvo la misma actitud constructiva y de diálogo". No lo dijo, pero se trata del fondo Fidelity, que posee no menos del 25% de los bonos. El gobernador indicó que este fondo "pretendió negociar de otra manera, y ofrecía cobrar todo pero en bonos, lo que no constituye una solución para la provincia".