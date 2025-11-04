SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de noviembre 2025 - 06:30

El inesperado feriado de noviembre que puede cambiar tu rutina con un descanso sorpresa

En medio de noviembre, algunos feriados locales ofrecen un respiro inesperado que rompe la rutina y cambia los planes de más de uno.

En plena cuenta regresiva del año, los feriados locales aparecen como pequeñas sorpresas que renuevan el ánimo.

En plena cuenta regresiva del año, los feriados locales aparecen como pequeñas sorpresas que renuevan el ánimo.

Pixabay

Con la recta final del año encima, los feriados funcionan como pausas necesarias para recargar energía y planificar lo que viene. En noviembre, cada jornada libre se vuelve oro. Un nuevo descanso se suma al calendario y puede convertirse en el respiro que muchos no sabían que necesitaban.

El 18 de noviembre se presenta como una oportunidad ideal para cortar con la rutina. Para algunos, significa una escapada; para otros, un momento de relax profundo antes del cierre del 2025. Pero no todos saben por qué cae feriado ese martes.

Informate más
FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg
No todos los feriados son nacionales: algunas localidades celebran su historia con jornadas libres que sorprenden en plena recta final del a&ntilde;o. &nbsp;

No todos los feriados son nacionales: algunas localidades celebran su historia con jornadas libres que sorprenden en plena recta final del año.

Por qué es feriado el 18 de noviembre de 2025

Ese martes no está destinado a todos. El 18 de noviembre sólo tendrá carácter de feriado local en Monte y Ferré, dos localidades argentinas que celebran en esa fecha sus aniversarios fundacionales. Las actividades quedarán suspendidas exclusivamente para quienes trabajen o residan en esos municipios.

Este tipo de feriados regionales busca preservar la identidad local y dar lugar a festejos comunitarios. Cada municipio define su propio calendario, lo que genera variaciones en el cronograma laboral según la zona.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias