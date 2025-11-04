El inesperado feriado de noviembre que puede cambiar tu rutina con un descanso sorpresa







En medio de noviembre, algunos feriados locales ofrecen un respiro inesperado que rompe la rutina y cambia los planes de más de uno.

En plena cuenta regresiva del año, los feriados locales aparecen como pequeñas sorpresas que renuevan el ánimo. Pixabay

Con la recta final del año encima, los feriados funcionan como pausas necesarias para recargar energía y planificar lo que viene. En noviembre, cada jornada libre se vuelve oro. Un nuevo descanso se suma al calendario y puede convertirse en el respiro que muchos no sabían que necesitaban.

El 18 de noviembre se presenta como una oportunidad ideal para cortar con la rutina. Para algunos, significa una escapada; para otros, un momento de relax profundo antes del cierre del 2025. Pero no todos saben por qué cae feriado ese martes.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg No todos los feriados son nacionales: algunas localidades celebran su historia con jornadas libres que sorprenden en plena recta final del año. Freepik Por qué es feriado el 18 de noviembre de 2025 Ese martes no está destinado a todos. El 18 de noviembre sólo tendrá carácter de feriado local en Monte y Ferré, dos localidades argentinas que celebran en esa fecha sus aniversarios fundacionales. Las actividades quedarán suspendidas exclusivamente para quienes trabajen o residan en esos municipios.

Este tipo de feriados regionales busca preservar la identidad local y dar lugar a festejos comunitarios. Cada municipio define su propio calendario, lo que genera variaciones en el cronograma laboral según la zona.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

