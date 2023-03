BCE: Lagarde adelantó que habrá nuevas subas de tasas en marzo

Además, Lagarde advirtió que "los tipos de interés no volverán a dónde estaban hace 3-4 años, el Euríbor era negativo, estos tipos hacen que la inflación baje. Nuestra proyección es que la inflación volverá al 2% en 2025. Es una tasa bastante decente".

La inflación interanual de la zona del euro alcanzó en febrero el 8,5%, contra 8,6% en enero, indicó la agencia europea de estadísticas Eurostat. Aunque se trata del cuarto retroceso consecutivo de la tasa de inflación, la mayoría de los analistas y expertos esperaba una contracción más marcada. La inflación de la eurozona había alcanzado un tope histórico de 10,6% en octubre de 2022.

Sin embargo, la actividad privada en la Eurozona alcanzó este mes un máximo desde mayo pasado, alejando las posibilidades de una recesión

Otra de las preguntas ha sido si cometió un error el BCE no subiendo los tipos de interés en los últimos 11 años. "En junio de 2022 decidimos aumentar los tipos de interés y lo hicimos de manera coherente, podríamos haber empezado antes, sí... Pero no habría habido un gran cambio. Me centro en que baje la inflación", ha respondido Lagarde.

En cuanto a la situación económica en Europa, la presidenta del BCE ha dicho que "es un error comparar Europa con Estados Unidos, es diferente. Con la guerra en Ucrania... todo ha sido diferente", dijo en referencia al escenario del continente que, a partir de la irrupción de la guerra, se vio fuertemente golpeado por la suba de los precios de la energía y los alimentos.

En paralelo, la tasa de desempleo de la eurozona cerró enero estable en 6,7% de la población económicamente activa con relación a diciembre del año pasado, y se mantiene próximo de su menor nivel histórico, de acuerdo con datos divulgados este jueves.

Según la agencia europea de estadísticas Eurostat, el desempleo de la eurozona experimentó de esa forma una contracción de 0,2 punto porcentual sobre enero de 2022.