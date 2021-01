Muchas dudas sobre el Plan Biden (temor a repetir el colapso del '29)

Ocurre que los inversores y gestores ven que las medidas de apoyo propuestas añaden leña al fuego de que los impuestos y las tasas de interés tendrán que subir, dos factores que tienen connotaciones negativas para las Bolsas, lo que arroja dudas sobre la capacidad de los mercados para mantener el ritmo con el que arrancaron 2021, más allá que la Fed se ha esforzado por subrayar que no aumentará las tasas en un futuro próximo.

Biden podría, teóricamente, deshacer muchos de los recortes de impuestos de Trump para las empresas y los ricos desde el primer día en el Despacho Oval, pero es poco probable que las subas de impuestos sean la prioridad para los demócratas en este momento. Por lo que apunta a que las reformas fiscales esperarán un año, al menos hasta 2022. “De hecho, no hay nada en el plan Biden que parezca estar financiado por aumentos de impuestos, por lo que se avecina otro tsunami de emisión de bonos”, señala Jeffrey Halley, analista de Oanda. Estos estímulos se sumarán a los casi u$s4 billones que la administración republicana ya ha gastado durante la pandemia, todo ello financiado por la deuda. Trump tenía un déficit de un billón de dólares incluso antes del covid-19 de modo que el déficit no es sólo un problema de los demócratas. Desde Julius Baer advierten que el mercado de la deuda ya había reaccionado al cambio político en la primera semana de enero, por lo que el anuncio de Biden no causó ni frío ni calor. “Nos atenemos a nuestra visión a largo plazo de que los rendimientos del Tesoro seguirán avanzando hacia el 1,5% en lo que queda de año y mantenemos nuestro llamamiento a la moderación de los riesgos crediticios a corto y medio plazo”, avisan estos expertos. Si bien puede haber algo en el comportamiento de los principales índices bursátiles de “comprar con el rumor y vender con la noticia”’, los analistas de Link Securities creen que “el tema es más complejo”: el programa que Biden pretende que sea apoyado por ambos partidos incluye muchas de las ayudas que habían venido proponiendo los demócratas en los últimos meses, pero en algunos temas sobrepasa lo estrictamente relacionado con la pandemia, como en el del salario mínimo, que propone aumentar en todo el país a 15 dólares la hora. El problema es que algunos puntos del programa necesitarán el apoyo de 60 senadores para poder convertirse en ley. Los demócratas controlan, tras las elecciones en Georgia, sólo 50 de estos escaños, con el voto además de la presidenta de la cámara, la vicepresidente Kamala Harris, por lo que deberán contar al menos con el apoyo de 10 senadores republicanos. Por el contenido de algunas de las propuestas, estas cuentas distan mucho de estar aseguradas ya que, de salir adelante el plan, conllevaría un fuerte incremento de la deuda. Es por eso, quizás, que los inversores no han mostrado la euforia esperada, ya que el proceso en la Cámara Alta no está nada claro y puede ser condenado a un infierno interminable de aplazamientos.Este es el desafío que el presidente electo afronta después de la toma de posesión. “Dado el desprecio que los republicanos tienen por la ayuda estatal, las esperanzas de consenso bipartidista de Biden serán puestas a prueba inmediatamente”, cree el estratega de Oanda. “No hay claridad ahora mismo sobre lo proclives que se sentirán a este gesto los republicanos”, asegura. Sin contar con que, en una futura fase, llegarán al Senado nuevos proyectos de ley para reconstruir América que casi seguro conllevarán incrementos de impuestos.