Biden se estrena a lo grande (pero Wall Street se achicó)

¿Cómo se puede facturar tamaña ubicuidad? Hay que pisar fuerte (más si la apariencia sugiere debilidad), hacerlo rápido (si la fama es de lento) y pensar que el año próximo, con la elección de medio término, las bancadas se arrancarán los dientes. Es menester inflar las velas de la economía (y del mercado de trabajo) para llegar lo mejor posible. Develado el anuncio, resta ejecutar la faena sobre cubierta. ¿Conseguirá la flamante Administración la aprobación del Congreso? ¿Basta con las mayorías que tiene (la mínima posible en el Senado)? Zozobrar -le pasó a Trump con el Obamacare- sería un tiro a los pies. Biden sabe que los senadores republicanos aborrecen de la idea de financiar a estados y municipalidades. Y entre los suyos no a todos les causa gracia los pagos a personas que no perdieron su empleo (y por motivos estrictamente relacionados con la pandemia). El senador Joe Manchin, por caso, discrepa. Queda claro: el paquete es enorme para negociar su reducción, y aun así resultar eficaz. Nadie como Biden conoce el oficio. Quizás el republicano Mitch Mc Connell, pero gracias a Georgia, los demócratas le quitaron el manejo de la agenda. Con todo, será una porfía feroz.

¿Hay que vender con la noticia? Wall Street lo hizo. En tantas ocasiones zafó de los bretes con la expectativa de que no había mal que por bien no fuera y que como consecuencia más estímulo vendría en camino, que llama la atención que tras el anuncio, la Bolsa opte por hacer clic, caja. Y también habló Jay Powell de la FED. La institución, como la tendencia, es tu amiga. La FED no piensa en subir las tasas de interés, no lo hará porque la inflación exceda 2%, ni para combatir amenazas “teóricas” de inflación o desbalances. “No nos temblará el pulso cuando sea el momento, pero ese momento no será pronto”. Por si fuera poco, también las tasas largas (10 años) probaron hasta dónde daba el carretel del alza. Acariciaron 2,19% y ahí se les acabó el hilo. Se hundieron a 2,10% luego de una excelente subasta de bonos de 30 años. Todo positivo, incluyendo los balances de JPMorgan, Citi, Wells Fargo y PNC Financial. Pero, los papeles cayeron. Como si tocase un nuevo capítulo. ¿Es el fin del rally? No, pero sí la bienvenida a una etapa más friccionada y con los pies en la tierra. En principio, primer obstáculo, que asuma Biden y que sea sin alboroto.