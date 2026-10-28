RIGI: el Gobierno reunirá a 43 grandes empresas con proveedores nacionales para impulsar nuevas inversiones

El encuentro se realizará este jueves en Rosario y contará con más de 2.400 reuniones comerciales entre operadoras mineras, industriales y de infraestructura y proveedores locales. Participarán Luis Caputo, gobernadores y representantes del sector privado.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el RIGI cuenta actualmente con 23 proyectos aprobados

El Gobierno nacional realizará este jueves 29 de octubre en Rosario la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro que reunirá a 43 grandes empresas de los sectores minero, industrial y de infraestructura con proveedores de todo el país, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la participación de firmas argentinas en los grandes proyectos de inversión.

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La jornada, organizada por el Ministerio de Economía, se desarrollará entre las 8:30 y las 18 en la Estación Fluvial de Rosario. La apertura estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El evento contará con 86 mesas de negocios y más de 2.400 reuniones comerciales programadas . De ese total, más de 2.100 encuentros serán entre grandes operadoras y proveedores, mientras que otros 340 estarán destinados a promover la vinculación entre empresas proveedoras.

La iniciativa busca ampliar la participación de compañías nacionales en las cadenas de valor de los proyectos incluidos en el RIGI, especialmente en sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura.

Uno de los principales ejes de la jornada será el desarrollo de proveedores para la industria minera. Empresas como Vicuña, Glencore, Río Tinto, Barrick, Newmont y Eramet participarán de presentaciones y espacios de vinculación comercial para identificar oportunidades de abastecimiento local.

La iniciativa busca ampliar la participación de compañías nacionales en las cadenas de valor de los proyectos incluidos en el RIGI

Vicuña expondrá los avances de su proyecto, mientras que Glencore y Río Tinto compartirán experiencias de integración de proveedores en Jujuy, Salta y Catamarca.

Además, se desarrollarán dos paneles de gobernadores para analizar el potencial de la minería como motor de crecimiento regional, los desafíos del sector y las oportunidades de inversión en las provincias.

En paralelo, tendrá lugar la segunda Mesa Federal Minera, que reunirá a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales, cámaras empresarias y representantes sindicales para abordar las condiciones necesarias para impulsar nuevas inversiones.

Financiamiento y oportunidades para proveedores argentinos

Otro de los objetivos será mejorar la competitividad de las empresas nacionales para que puedan incorporarse a los proyectos de gran escala.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, expondrá sobre el papel de la industria local en el desarrollo de la cadena de valor minera. También participarán representantes de ProPymes, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).

Asimismo, se realizará un panel dedicado a las herramientas de financiamiento, con representantes del Mercado Argentino de Valores (MAV), la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), Veta Capital y el Grupo Petersen, entre otras instituciones.

Durante el encuentro, las empresas también podrán acceder a espacios de asesoramiento del Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Banco de Santa Fe, el Banco Municipal de Rosario y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Las actividades incluirán capacitaciones y presentaciones orientadas a mejorar la productividad, las certificaciones, la trazabilidad y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos industriales.

Cuántos proyectos del RIGI fueron aprobados y qué impacto tienen

Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el RIGI cuenta actualmente con 23 proyectos aprobados, de los cuales más de 1.200 proveedores participan mediante el suministro de bienes y servicios.

Además, la cartera económica indicó que el 86% de las inversiones de esos proyectos se destina a empresas nacionales, lo que refleja la importancia de la integración de proveedores locales en las iniciativas de gran escala.

En este contexto, el encuentro de Rosario será el primero de una serie de rondas de negocios destinadas a ampliar la red de proveedores argentinos y promover nuevas oportunidades comerciales vinculadas con el desarrollo energético, minero e industrial.

El cierre institucional estará a cargo del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, y del secretario de Producción, Pablo Lavigne.