El mensaje de la familia Scaloni por la muerte de Eulalia Marzetti + Agregar ámbito en









En medio del dolor, su entorno tomó una decisión y recordó el difícil momento que atravesaba la familia.

Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe. La familia recibió mensajes de acompañamiento tras conocerse la noticia.

La muerte de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, generó conmoción en Pujato, Santa Fe, y numerosas muestras de acompañamiento hacia el director técnico de la Selección argentina. La mujer tenía 74 años y falleció el martes 27 de octubre, aunque la noticia se conoció públicamente este miércoles.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el fallecimiento y publicó un mensaje de condolencias para el entrenador y sus seres queridos. Mientras tanto, la familia atraviesa el duelo en la localidad santafesina, donde Eulalia vivía junto a su esposo y había criado a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

redes sociales De qué murió Eulalia Marzetti, la mamá de Scaloni Eulalia Marzetti atravesaba una enfermedad desde hacía varios años, una situación que el propio Lionel Scaloni había mencionado públicamente en 2021. Sin embargo, hasta el momento no se difundió un diagnóstico médico específico ni se confirmó oficialmente la causa exacta de su fallecimiento.

En octubre de 2021, después de un partido de la Selección argentina frente a Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, el entrenador se refirió al difícil momento personal que atravesaba. En aquella conferencia de prensa, reconoció que la preocupación por la salud de su madre afectaba su estado de ánimo.

Meses antes, tras la consagración argentina en la Copa América 2021, Scaloni le había dedicado el título a Eulalia. En el estadio Maracaná, luego de vencer a Brasil en la final, expresó su deseo de compartir el logro con ella y con el resto de su familia, en un momento que quedó entre los recuerdos más emotivos de aquella conquista.

El mensaje del local de la hermana de Scaloni Tras conocerse la noticia, Scala Bakery, el emprendimiento gastronómico de Corina Scaloni en Funes, comunicó a través de sus redes sociales que sus locales permanecerían cerrados durante el miércoles 28 de octubre. La decisión estuvo vinculada al duelo familiar por la muerte de su madre. “Hoy nuestros locales permanecerán cerrados por motivos personales”, fue el mensaje que se publicó en la cuenta del comercio. El anuncio fue una de las primeras expresiones públicas del entorno familiar tras conocerse el fallecimiento de Eulalia. La noticia también provocó muestras de afecto desde el ámbito del fútbol. La AFA expresó sus condolencias al entrenador y a sus seres queridos, mientras que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, le dedicó palabras de acompañamiento. La comunidad de Pujato, donde la familia tiene profundas raíces, también quedó atravesada por la noticia.

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