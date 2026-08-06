El Barcelona suspendió un viaje a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta + Agregar ámbito en









El club catalán canceló un partido previsto en Tánger al considerar que no estaban dadas las condiciones para viajar, luego de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, que dejó al menos 78 muertos y elevó la tensión entre España y Marruecos.

El Barcelona desistió de viajar a Marruecos en medio de la crisis migratoria que sacude a Ceuta.

El Fútbol Club Barcelona anunció este jueves que no viajará a la ciudad marroquí de Tánger debido a la "incertidumbre" generada por la crisis migratoria que atraviesa la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. La decisión llega apenas una semana después de la llegada masiva de inmigrantes al territorio español, un episodio que dejó 72.000 ingresos irregulares y, al menos, 78 personas fallecidas, según cifras oficiales.

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"Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido", expresó el club catalán en un breve comunicado. La institución no precisó cuál iba a ser el rival del encuentro previsto en territorio marroquí.

Las imágenes de la avalancha migratoria en Ceuta provocaron una fuerte conmoción en España y reavivaron el debate sobre la política migratoria dentro de la Unión Europea, donde algunos gobiernos volvieron a reclamar un endurecimiento de los controles fronterizos.

Gianni Infantino también puso a Marruecos en el centro de la escena La suspensión del viaje del Barcelona se conoció apenas un día después de que el diario británico The Times revelara que Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de albergar la final del Mundial 2030 a cambio de sumar apoyos para mantenerse al frente de la FIFA.

Según esa versión, el dirigente mantuvo una reunión reservada en el complejo Mohammed VI, cerca de Rabat, donde habría acercado la propuesta. El principal candidato para recibir la final sería el Gran Estadio Hassan II, con capacidad para 115.000 espectadores, aunque el Santiago Bernabéu, en Madrid, también aspira a quedarse con el partido decisivo.

Mientras tanto, Marruecos continúa sin reconocer la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, los dos enclaves que Madrid conserva en el norte de África desde antes de la independencia marroquí de 1956, una disputa histórica que volvió a quedar expuesta tras la crisis migratoria de las últimas semanas.

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