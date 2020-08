Sin rencores, BlackRock rearma sus numerosos negocios en Argentina

Además de afirmar que mantendrá en sus carteras toda la deuda reestructurada en el futuro, ya que considera, como muchos de los fondos que aceptan la oferta de Martín Guzmán, que no será negocio desprenderse rápidamente del mix de bonos que el Palacio de Hacienda habilitará luego del 4 de septiembre (día final del canje), sino que es mejor opción esperar a que en el mediano plazo el país enderece la nave económica, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluido. Y que, en definitiva, la tasa de interés promedio del 3% a la que se comprometió Guzmán cruzado con una quita de capital mínima (menos del 3%), no es nada despreciable en el contexto económico y financiero mundial actual. Y que, al acceder al cupón 2019 de “anabólico”, la combinación financiera a futuro es atractiva. Considera que el país no debería entrar en crisis al menos hasta 2025, y que con algunas correcciones importantes puede haber una nueva época de crecimiento y recuperación. O, algo más acotado, al menos 2021 será un año mejor que 2020. Y que esto se verá en el mercado de capitales.