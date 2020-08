Para Fink: ahora viene Georgieva

Mientras tanto, trabaja con el estudio Cleary cómo enmarcar esto en un acuerdo standstill, una especie de paraguas legal para protegerse de la “aceleración” aún en default. Ahí entra el FMI. ¿Qué significa para los bonistas? En la traducción, un nuevo acuerdo con el Fondo (sin cerrar previamente con bonistas), implicaría que toda nueva oferta para BlackRock and Co. deberá ser consensuada dentro de un marco del flamante programa con el FMI, es decir, que la que tendrá la ultima palabra será Georgieva, menos generosa que Guzmán, o en todo caso, que el número a ser ofertado por Argentina deberá ser anotado y aprobado previamente por la gente de Washington, algo que no luce bien para Fink y la beautiful people de Wall Street.