El FMI, la causa por la que los acreedores reclaman 4,9% de interés en el cupón

Este bono fue el principal “anabólico” incluido por Martín Guzmán en su oferta del 3 de julio, e incluye el pago con un título con vencimiento en 2030 con interés de 1% en dólares y 0,5% en euros, destinado exclusivamente a premiar a los inversores que ingresen antes del 4 de agosto al canje. Incluye los pagos de los bonos globales vencidos entre abril y septiembre de este año, más el Discount que el próximo 30 de julio ingresará en default total. Fue el instrumento financiero que diseñó el Palacio de Hacienda para excluir de la oferta final (final, al menos hasta ahora) un cupón PBI, la elección primaria de Economía, luego de la polémica insalvable planteada por BlackRock, que exigía que la medición del crecimiento del producto nacional se calcule según la versión FMI en lugar del INDEC. Para el Gobierno de Alberto Fernández aceptar esa imposición era impensable. Tampoco funcionó la idea de un bono indexado por la evolución de las exportaciones, aportada por los bonistas tenedores de títulos emitidos durante el kirchnerismo y que había sido aceptada en un principio por el Gobierno. Luego terminó siendo rechazada por no haber acuerdo sobre la medición de la evolución de las ventas al exterior, y si el cupón seguiría pagándose si no hubiera superávit comercial. Finalmente Guzmán diseñó con su equipo el nuevo bono medido sobre los intereses no devengados con el plazo extra de alcanzar hasta septiembre de 2020 y con un interés, a los ojos locales, más que aceptables. La propuesta fue evidentemente bien recibida por los acreedores. Prueba de ello es que se basan en la idea para aplicar sobre ese bono la mejora financiera en la contraoferta presentada el lunes pasado. Algo inaceptable para el Gobierno.