Boom en el mercado de capitales: las empresas argentinas emitieron deuda por casi u$s10.000 millones en el primer semestre

El mercado de capitales argentino volvió a batir récords en el primer semestre de 2025. De acuerdo con el 47° informe de Mercado de Capitales elaborado por el equipo de Deals de PwC Argentina , entre enero y junio se emitieron u$s 9.831 millones (medidos en dólar CCL) en instrumentos de deuda corporativa, entre Obligaciones Negociables (ON) y Fideicomisos Financieros (FF) . Se trata del volumen más alto registrado desde 2015 y supera en un 1,9% al récord anterior, correspondiente al segundo semestre de 2024.

Emisiones en dólares: el gran motor

El informe destaca que las ON representaron la mayor parte del volumen total emitido, con u$s8.766 millones, de los cuales un 84% se concentró en el segmento USD Hard. En total, hubo 75 emisiones en esta moneda por u$s7.297 millones, el segundo mayor registro desde 2015.