Vicentin busca rearmar su negocio cárnico y recurre a la Justicia para asistir financieramente a Friar + Agregar ámbito en









La compañía pidió autorización para destrabar una garantía hipotecaria y concretar un préstamo de $4.270 millones al frigorífico de Reconquista. La operación busca volver a integrar la cadena de producción de carne. También avanza en la puja por quedarse con ARSA.

El financiamiento tiene como destino exclusivo sumar capital de trabajo del frigorífico, incluyendo la compra de hacienda, materias primas, insumos y servicios.

Después de reactivar sus principales unidades industriales y normalizar parte de su operatoria, Nueva Vicentin ahora busca consolidar un esquema de integración entre distintos activos vinculados al negocio cárnico. En ese marco, presentó ante el juez del concurso, Fabián Lorenzini, un pedido para destrabar una garantía que le permita formalizar un préstamo por $4.270 millones al frigorífico Friar, una de las compañías clave para la economía del norte santafesino.

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El financiamiento fue acordado el 25 de junio y tiene como destino exclusivo el capital de trabajo del frigorífico, incluyendo la compra de hacienda, materias primas, insumos, servicios y el pago de cargas sociales. El contrato prevé una tasa de interés del 39,9% anual y un plazo de devolución de un año.

Sin embargo, para completar la operación, Friar debe constituir una hipoteca en primer grado sobre su planta industrial de Reconquista. Ese paso hoy no puede concretarse debido a las medidas cautelares vigentes sobre bienes vinculados al universo Vicentin en la causa penal que investiga el presunto vaciamiento de la empresa. Por ese motivo, la firma solicitó a la Justicia autorización para levantar esa restricción exclusivamente a los efectos de constituir la garantía.

En la presentación, la empresa sostuvo que, si la hipoteca no pudiera instrumentarse, el desembolso quedaría como un préstamo sin respaldo real, con un impacto patrimonial menos favorable para quien aporta los fondos. También recordó que mantiene una participación accionaria minoritaria en Friar, por lo que preservar la continuidad operativa del frigorífico también implica resguardar el valor de ese activo.

La apuesta por reconstruir un circuito integrado Detrás de la asistencia financiera hay un objetivo más amplio que el mero sostenimiento de Friar. La empresa busca volver a poner en funcionamiento un circuito que históricamente integraba distintas unidades de negocio de Vicentin.

En los últimos días comenzaron a ingresar nuevamente animales a Los Corrales de Nicanor, el feedlot ubicado en el norte santafesino con capacidad para albergar 30.000 cabezas, que había quedado prácticamente sin actividad. El plan contempla incrementar progresivamente el stock para abastecer al frigorífico, mientras parte de la alimentación animal provendrá de la burlanda producida por la planta de bioetanol de Avellaneda, uno de los activos que volvió a operar tras el proceso de reorganización. La estrategia apunta a generar sinergias entre el negocio de bioenergía, la producción ganadera y la industrialización de carne, en un contexto en el que Friar continúa siendo uno de los principales empleadores privados de Reconquista y un actor relevante en las exportaciones de carne vacuna. La expansión también mira al negocio lácteo La ofensiva de Vicentin no se limita al negocio cárnico. Como informó Ámbito, la compañía también presentó la oferta más elevada para adquirir Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la exproductora de yogures y postres de SanCor, actualmente en quiebra. La propuesta asciende a u$s2,5 millones por la totalidad de los activos, incluyendo las plantas industriales de Monte Cristo y Arenaza, las marcas comerciales y el resto del patrimonio de la empresa. Además, solicitó autorización para explotar transitoriamente la compañía mientras avanza el proceso judicial, con el argumento de preservar el valor de los activos. Aunque corresponden a negocios diferentes, ambas operaciones reflejan una misma estrategia: aprovechar procesos concursales y de reestructuración para recuperar activos industriales, reincorporarlos a una lógica productiva y ampliar el alcance de la nueva etapa que atraviesa Vicentin.

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