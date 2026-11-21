El creador de contenido falleció en Campinas después de sufrir una descompensación durante un encuentro con amigos. Su pareja, Isabelle Abreu, confirmó la noticia y aseguró que todavía desconocen las causas.

El mundo de las redes sociales en Brasil quedó conmocionado por la muerte de Gabriel Augusto Mateus Félix , un reconocido influencer de 29 años que falleció durante la noche del jueves 19 de noviembre en la ciudad de Campinas , después de sufrir una descompensación mientras se disponía a jugar al fútbol con amigos .

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La noticia fue confirmada este viernes por su pareja, la también creadora de contenido Isabelle Abreu , conocida en las plataformas digitales como Xsbel , quien publicó un emotivo mensaje de despedida y aclaró que todavía se desconocen las causas del fallecimiento.

De acuerdo con la información difundida por el medio brasileño G1 , el equipo de prensa de la pareja explicó que Félix sufrió una descompensación y recibió asistencia médica de urgencia. Sin embargo, los profesionales no consiguieron salvarle la vida.

Los restos del influencer permanecieron inicialmente en el Cementerio dos Amarais , en Campinas, y estaba previsto que fueran trasladados a Uberaba , su ciudad natal, ubicada en el estado de Minas Gerais , donde reside parte de su familia.

Horas después del fallecimiento, Isabelle Abreu utilizó sus historias de Instagram para confirmar públicamente la noticia y pedir respeto por el momento que atraviesa su familia.

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“Lamentablemente, la noticia es verdadera. Todavía no sabemos qué pasó, pero Gabriel falleció anoche. Pido que oren por él, que clamen a Dios para que lo reciba con mucho amor”, expresó la influencer, según consignó G1.

La joven también solicitó que se respetara la intimidad de sus seres queridos mientras intentaban asimilar la pérdida y aguardaban información sobre las circunstancias de la muerte.

Posteriormente, compartió una publicación más extensa en su perfil, donde recordó el vínculo que construyó con Félix y mencionó a Amelie, la hija que tuvieron en octubre de 2023.

“Estoy sintiendo un dolor que nunca imaginé sentir. Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela. Y ese amor fue tan grande que se materializó en Amelie, la parte más linda de nuestra historia”, escribió.

El mensaje generó numerosas muestras de afecto entre los seguidores de la pareja, que compartía habitualmente momentos de su vida familiar en las redes sociales.

Quién era Gabriel Félix, el influencer brasileño que murió a los 29 años

Gabriel Augusto Mateus Félix nació en Uberaba, Minas Gerais, y alcanzó una gran popularidad en las plataformas digitales gracias a sus videos de humor, sus publicaciones familiares y sus producciones vinculadas con la moda vintage.

Su contenido se caracterizó por incorporar referencias a la cultura del nordeste brasileño y por mostrar situaciones cotidianas junto a su pareja y su hija.

En Instagram, el joven acumuló aproximadamente 1,5 millones de seguidores, mientras que en TikTok reunió otros 1,9 millones.

Por su parte, Isabelle Abreu cuenta con una comunidad de alrededor de 4,2 millones de seguidores en Instagram y 5,7 millones en TikTok.

Ambos también desarrollaron el canal de YouTube Gabriel & Isabelle, que superó el millón de suscriptores y se convirtió en otro de los espacios donde compartieron su relación y experiencias familiares. La noche anterior al fallecimiento, Abreu publicó un video grabado en Fortaleza, en el que Félix apareció junto a ella y a su pequeña hija.

La historia de Gabriel Félix e Isabelle Abreu

La relación entre Gabriel Félix e Isabelle Abreu comenzó a distancia durante la pandemia de COVID-19. En 2020, cuando Gabriel todavía vivía en Uberaba, un amigo en común los puso en contacto a través de las redes sociales. Isabelle, oriunda de Fortaleza, residía entonces en Juazeiro do Norte, dentro del estado de Ceará.

Durante los meses de aislamiento, ambos desarrollaron una amistad virtual que posteriormente se transformó en una relación sentimental. En 2021, se encontraron personalmente por primera vez en São Paulo, donde comenzaron formalmente su historia como pareja. Dos años después, en octubre de 2023, nació Amelie, su única hija.

La familia también atravesaba una etapa de nuevos proyectos personales. En julio de 2025, Félix le propuso matrimonio a Abreu durante un viaje a Italia, y ambos comenzaron a organizar su casamiento. Además, en abril de 2026 anunciaron la compra de un terreno donde planeaban construir su futura vivienda familiar.

Qué se sabe sobre la causa de muerte de Gabriel Félix

Hasta el momento, no existe una causa oficial confirmada sobre el fallecimiento del influencer. La información difundida por su entorno indicó que el joven sufrió una descompensación mientras se disponía a participar de un encuentro de fútbol con amigos y que recibió atención médica de emergencia.

Sin embargo, Isabelle Abreu aclaró que la familia todavía desconoce qué provocó el episodio. Según la información disponible, las circunstancias del fallecimiento deberán esclarecerse mediante los correspondientes estudios y pericias forenses.

Tampoco se comunicaron oficialmente los detalles del velorio, aunque se informó que sus restos serían trasladados desde Campinas hacia Uberaba, donde nació.

La muerte de Gabriel Félix, a los 29 años, generó una profunda conmoción entre sus seguidores, que acompañaron durante años las publicaciones del influencer y su historia familiar junto a Isabelle Abreu y su hija Amelie.