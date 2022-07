El comercio bilateral entre Argentina y Brasil creció casi 47% anual

Las ventas argentinas a Brasil aumentaron en junio de 2022 un 38,2% con respecto a junio de 2021 al sumar u$s 1.345 millones y continuando con la tendencia positiva de los meses previos, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron por u$s 1.593 millones y mostraron un alza interanual del 55,1%.

Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit, por sexto mes consecutivo, de u$s 248 millones, situación no observada desde 2018, último período con más de seis meses del año con déficit comercial (fueron once meses consecutivos los que mostraron saldo bilateral negativo).

El comercio entre ambos países acumula en los seis primeros meses del año un saldo negativo para la Argentina por u$s 1.344 millones debido a que las exportaciones crecieron 17,6% en 2022 con respecto a los primeros seis meses de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 33,3% en el mismo período.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en junio (38,2%) correspondió principalmente al alza de vehículos automotores de pasajeros, trigo y centeno sin moler, vehículos automotores para transporte de mercadería y usos especiales, partes y accesorios de vehículos automotores y motores de pistón y sus partes, mientras que el incremento interanual de las importaciones argentinas (55,1%) se explicó principalmente por aceites combustibles de petróleo y minerales bituminosos, vehículos automotores de pasajeros, minerales de hierro y sus concentrados y partes y accesorios de vehículos automotores.

Proveedores

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (u$s 4.691 millones), Estados Unidos (u$s 4.362 millones), A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9.386 millones) y Estados Unidos (u$s 4.034 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 15,6% en junio de 2022 con respecto a igual mes de 2021, al pasar de u$s 28.258 millones a u$s 32.675 millones. Por su parte, las importaciones totales crecieron un 33,7% con respecto a las registradas hace un año (u$s17.843 millones en 2021 vs. u$s 23.861 millones este año). De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —por quinto mes consecutivo— en u$s 8814 millones, una situación similar a la observada en junio de 2021 aunque con menor valor nominal: en 2021 el saldo positivo había sido de u$s 10.415 millones.

Las expectativas de mercado que relevó en junio el Banco Central de Brasil mejoraron con respecto al mes anterior en materia de crecimiento esperado para 2022 (1,59% contra 1,42%). Asimismo, la expectativa sobre la suba de precios disminuyó al 7,67%, desde el 8,50% anual del mes anterior. Asimismo, esperan que el nivel de la tasa de interés Selic alcance el 13,75% (actualmente se ubica en el 13,25%) para contener el avance de la inflación.