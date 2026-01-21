Donald Trump expone en Davos 2026: horario, dónde verlo y de qué va a hablar en medio de la tensión con Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense es el que más expectativas genera. Posteriormente, será el turno de Javier Milei.

La ciudad suiza de Davos volvió a concentrar la atención del mundo con la Reunión Anual 2026 del Foro Económico Mundial , un encuentro atravesado por conflictos armados, disputas comerciales y un profundo reordenamiento de alianzas internacionales. En ese marco, uno de los momentos más esperados es la presentación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cuyo regreso al foro monopolizó buena parte de las conversaciones entre líderes políticos y económicos .

La cumbre se desarrolla entre el 19 y el 23 de enero , bajo el lema “El espíritu del diálogo” , una consigna que adquiere un peso particular frente a un escenario global marcado por la incertidumbre y la confrontación entre potencias.

La edición 2026 del Foro reúne a cerca de 3.000 líderes de 130 países , entre ellos más de 60 jefes de Estado y de Gobierno , además de CEOs de las principales compañías globales y referentes de organismos internacionales.

En ese escenario, la palabra de Trump aparece como uno de los factores más determinantes, tanto por su contenido como por su potencial impacto en la economía , la política y la seguridad global .

Todo indica que, una vez más, Davos funcionará como un termómetro del equilibrio internacional, con el “espíritu del diálogo” puesto a prueba desde el inicio.

Cuándo habla Donald Trump en Davos

La intervención central de Donald Trump está programada para este miércoles 21 de enero en el escenario principal del Foro, a las 14:30 (hora local de Suiza). En otros países, el discurso podrá seguirse en los siguientes horarios:

10:30 en Argentina

08:30 en México

09:30 en Colombia y Perú

15:30 en España

El mandatario estadounidense dispondrá de 45 minutos para exponer los ejes de su agenda internacional, en una presentación que se anticipa como una de las más influyentes y controvertidas de toda la edición 2026.

Un Davos condicionado por la agenda de Trump

El Foro de este año se desarrolla en medio de fuertes debates por las decisiones del gobierno estadounidense, orientadas a reconfigurar el orden global. La revisión de reglas comerciales, el distanciamiento de organismos multilaterales, la amenaza de anexión de Groenlandia y la propuesta de crear un Consejo de la Paz alternativo a la ONU generaron preocupación y expectativa en partes iguales.

Durante la apertura del encuentro, el presidente y CEO del Foro Económico Mundial, Børge Brende, remarcó: “El diálogo no es un lujo en tiempos de incertidumbre, es una necesidad urgente”.

Según sostuvo, esta edición figura entre las “más trascendentales” del evento, en un contexto de transformación geoeconómica y tecnológica acelerada.

Dónde ver en vivo el discurso de Donald Trump

La exposición de Donald Trump podrá seguirse en vivo y sin costo a través de los canales oficiales del Foro Económico Mundial:

Streaming en el sitio web oficial del WEF.

Canal oficial de YouTube del Foro.

Cobertura en tiempo real mediante sus redes sociales: X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Una vez finalizada la presentación, el discurso quedará disponible en modalidad on demand para su reproducción posterior.

Javier Milei expone en Davos tras la presentación de Trump

El presidente Javier Milei hablará también este miércoles en el Foro Económico Mundial. Su discurso está previsto para las 11:45 (hora argentina), poco después de la intervención de Donald Trump, que concentró la atención de los líderes europeos y de los mercados financieros.

Milei trump (1) Milei expondrá luego de Donald Trump. Archivo

La agenda de Milei en Davos comenzó temprano. A las 6:30 mantuvo una reunión con 80 empresarios internacionales, y desde las 7:30 inició una ronda de encuentros con CEOs de bancos y fondos de inversión.

Entre los participantes confirmados figuraron Jane Fraser (Citi), Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock), David Solomon (Goldman Sachs), Brian Moynihan (Bank of America), Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

Desde la Casa Rosada interpretaron la cumbre como una oportunidad para atraer inversiones, fortalecer vínculos bilaterales y despejar dudas sobre el programa económico argentino, en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas y comerciales.

El principal desafío para Milei será desenvolverse en un Foro que durante años promovió el multilateralismo, el libre comercio y un capitalismo definido como “responsable”, pero que ahora se ve sacudido por el retorno de Trump y su visión de un capitalismo “clásico”, con énfasis en aranceles, liderazgo tecnológico, inteligencia artificial y un menor protagonismo de la agenda climática.

El cruce de estas miradas convierte a Davos 2026 en uno de los encuentros más observados de los últimos años, con consecuencias que podrían proyectarse mucho más allá de la aldea alpina.