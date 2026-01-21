Ignacio Torres lanzó un pacto fiscal con intendentes de Chubut y anticipó una baja progresiva de IIBB

El entendimiento fue suscripto por alcaldes de toda la provincia. El mandatario dijo que la medida llega en un contexto de "fuerte recesión" y un barril petrolero "prácticamente negativo".

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , lanzó un pacto fiscal junto a intendentes de toda la provincia con el objetivo de "poner orden definitivo en las cuentas públicas" y avanzar en una "baja progresiva" del impuesto a los IIBB. "Tenemos que ser más responsables que nunca", arengó.

Los alcaldes suscribieron el acuerdo junto al mandatario durante un acto desarrollado en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno chubutense, quien precisó que la medida permitirá "construir reglas claras y avanzar en una baja progresiva de Ingresos Brutos en toda la provincia".

El acuerdo fue firmado por los jefes comunales Gerardo Merino (Trelew); Damián Biss (Rawson); Gustavo Sastre (Puerto Madryn); Matías Taccetta (Esquel); Darío James (Gaiman); Luka Jones (28 de Julio); Jorge Perversi (Pirámides); Mariel Peralta (Rada Tilly); Gustavo Loyaute (Río Mayo) ; y Rubén Calpanchay (José de San Martín).

También por Víctor Candia (Paso del Sapo); Jorge Seitune (Tecka); Oscar Currilén (El Maitén); Iván Fernández (Lago Puelo); Silvio Boudargham (Cholila); Mario Pichiñan (Paso de Indios); Diego Pérez (Río Pico); y Miguel Mogliardi (Alto Río Senguer). Hubo, además, representantes de Epuyén , Comodoro Rivadavia y El Hoyo .

Durante su discurso, Torres afirmó que el acuerdo se da "en una coyuntura económica realmente difícil, marcada por una fuerte recesión y un barril petrolero prácticamente negativo, que impacta de lleno en las arcas provinciales y municipales".

"En este contexto, era fundamental avanzar en un acuerdo con todos los municipios para generar un ordenamiento fiscal que nos permita cumplir con las obligaciones del Estado", señaló el mandatario sureño.

Mencionó que "hoy tenemos que afrontar situaciones críticas, como lo que ocurre en la Cordillera, donde aún es complejo cuantificar el daño total" y que "solo la reconstrucción de la línea de media tensión del Coihue implica una inversión superior a los 12.000 millones de pesos".

"A esto se suma la reparación de líneas incendiadas y el acompañamiento a las familias que perdieron sus viviendas, a los municipios y a los servicios públicos. Todo esto demanda recursos que provienen del esfuerzo de los contribuyentes", remarcó.

Por otra parte, Torres afirmó que "un municipio deficitario necesita el acompañamiento de la Provincia, pero un municipio ordenado y responsable también acompaña a la Provincia en este proceso de ordenamiento, cuyo objetivo central es brindar previsibilidad".

Asimismo, consideró que si logramos semejante nivel de desendeudamiento en estas condiciones, "también podemos construir una matriz fiscal que invite a más inversiones, mejore la calidad crediticia y garantice que los recursos de los contribuyentes estén bien administrados".

"Hoy es importante que los chubutenses sepan que, después de dos años, logramos lo que parecía imposible: la provincia no le debe un solo peso a la Nación y demostramos que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo y dar respuestas concretas a la gente", completó.

En esa línea, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, dijo: "Me sumo a la firma del Consenso Fiscal Provincial, propuesto por el gobernador 'Nacho' Torres, un acuerdo con los municipios para avanzar en responsabilidad y equilibrio fiscal, y una baja progresiva de Ingresos Brutos. Ordenar las cuentas es clave para dar previsibilidad, cuidar los recursos de los vecinos y generar más oportunidades de desarrollo para Chubut".