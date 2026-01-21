Netflix batió récords en su balance del cuarto trimestre pero las acciones caen más de 4%: cuál es el motivo + Seguir en









Aunque superó las previsiones de ingresos y beneficios y alcanzó un récord de 325 millones de suscriptores, el mercado castiga a Netflix por el aumento esperado del gasto en contenidos, una guía conservadora y la incertidumbre en torno a la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Netflix, por su parte, defiende que la operación permitiría acelerar su estrategia

Las acciones de Netflix registran una fuerte caída en Wall Street este miércoles, con descensos que llegaron a ser de casi 7% en el premarket, pero luego se moderaron con las primeras operaciones, a una baja de hasta 4,6% hasta los u$s83, luego de la publicación de los resultados del cuarto trimestre. La reacción negativa se produce a pesar de que la compañía superó levemente las previsiones del mercado tanto en ganancias como en ingresos y alcanzó un nuevo máximo histórico de 325 millones de suscriptores globales de pago.

Entre octubre y diciembre, Netflix obtuvo un beneficio neto de u$s2.419 millones, un aumento interanual del 29,4%. El beneficio por acción se ubicó en u$s0,56, por encima de los u$s0,55 esperados por el consenso. Los ingresos crecieron un 17,6% interanual, hasta los u$s12.051 millones, también superando las estimaciones. La compañía explicó que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de la base de usuarios, las subidas de precios y el fuerte avance del negocio publicitario.

Resultados positivos, pero castigo en los inversores Pese a estas cifras, el mercado optó por vender la acción. Netflix informó que los ingresos por publicidad crecieron más de 2,5 veces interanual en 2025, superando los u$s1.500 millones, y anticipó que esta línea de negocio podría duplicarse prácticamente en 2026. Además, la empresa proyecta ingresos totales para 2026 en un rango de entre 50.700 y u$s51.700 millones.

Sin embargo, durante la conferencia con analistas, la dirección alertó sobre un entorno de competencia cada vez más intenso y un aumento del gasto en programación. Ted Sarandos, codirector ejecutivo, señaló que la compañía está enfocada en reforzar su negocio principal mediante una mayor variedad y calidad de contenidos, un mensaje que fue interpretado por el mercado como una señal de mayores costos en el futuro.

Netflix Pese a estas cifras, el mercado optó por vender la acción. Imagen: Xataka El impacto de Warner Bros. Discovery La presión vendedora también coincide con el anuncio de que Netflix modificó su oferta para adquirir los activos de streaming y los estudios cinematográficos de Warner Bros. Discovery, que pasaría a ser íntegramente en efectivo. La operación valora a WBD en u$s27,75 por acción y supone un desembolso total cercano a los u$s82.700 millones. Para financiar la transacción, Netflix decidió pausar su programa de recompra de acciones.

El tamaño de la operación, junto con los riesgos regulatorios y el potencial aumento del apalancamiento, generó inquietud entre los inversores. Desde que comenzaron a circular los primeros rumores sobre el interés de Netflix en Warner Bros., en octubre, las acciones de la plataforma acumulan caídas cercanas al 30%. Un panorama aún incierto Pese al castigo bursátil, los analistas reconocen que Netflix mostraba un desempeño sólido por sí sola, apoyado en el crecimiento de suscriptores, las subidas de precios, la expansión del negocio publicitario y nuevas fuentes de ingresos como el merchandising. No obstante, la posible adquisición de Warner Bros. plantea el riesgo de una “indigestión” financiera si el retorno de la inversión tarda en materializarse. Netflix, por su parte, defiende que la operación permitiría acelerar su estrategia, ampliar significativamente su catálogo y ofrecer opciones de suscripción más flexibles. Aun así, reconoce que el proceso regulatorio sigue en marcha y que la competencia en el sector del entretenimiento continúa siendo muy elevada, un escenario que mantiene la volatilidad sobre la acción en el corto plazo.