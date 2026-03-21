Búsqueda laboral: aumentó un 3,3% el salario que piden los argentinos para trabajar

La cifra supera la barrera de $1.755.866 mensuales. Porcentualmente, también se encuentra por encima de la inflación mensual.

El salario que piden los argentinos que buscan trabajo aumentó 3,3%.

El salario pretendido por quienes buscan empleo en la Argentina registró un incremento del 3,3% en febrero y superó la barrera de $1.755.866 mensuales , según el último relevamiento de Bumeran. El dato marcó un cambio de tendencia tras dos meses consecutivos de caída en las expectativas salariales , ya que en enero retrocedieron 1,87% y en diciembre 3,71% .

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El aumento de febrero se ubicó 0,43 puntos porcentuales por encima de la inflación mensual , que fue de 2,9% , lo que implicó una leve recuperación del poder de negociación de quienes buscan trabajo .

Sin embargo, en la comparación interanual, el crecimiento de los salarios pretendidos fue de 22,9% , muy por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 33,1% . Esto reflejó una pérdida frente al avance de los precios.

“El análisis de estos números puede vincularse, por un lado, con una revalorización de las capacidades profesionales y, por otro, con la necesidad de ajustar expectativas frente al costo de vida”, sostuvo Federico Barni , CEO de Jobint .

El informe detalló diferencias significativas en función del seniority de los puestos:

Supervisor y jefe: $2.584.462 mensuales

mensuales Semi senior y senior: $1.751.637

Junior: $1.307.752

Estos valores evidenciaron una estructura salarial escalonada, donde la experiencia continuó siendo un factor determinante en las pretensiones.

Sectores con salarios mejor y peor pagos

Entre los rubros con mayores salarios pretendidos se destacaron el de planeamiento económico financiero, donde los salarios para niveles de supervisor/jefe rodean los $4.750.000. La ingeniería metalúrgica también se posiciona alto en los rangos de semi senior/senior, con salarios de $3.250.000.

Dentro del mismo rango, los puestos de liderazgo de proyecto pagan salarios de alrededor de $3.500.000, aunque sea en rangos mas bajos como los junior.

En contraste, los sectores con menores ingresos solicitados fueron el de Mantenimiento y limpieza con salarios de $837.500 para juniors, el telemarketing semi senior/senior con sueldos de $950.000, y el sector de enfermería, donde supervisores y jefes cobran alrededor de $1.500.000.

Brecha de género en las expectativas

El relevamiento también expuso diferencias entre hombres y mujeres en las pretensiones salariales, distinción que siempre se mantuvo intacta en las pretensiones.

Los hombres solicitaron en promedio $1.797.320 mensuales, mientras que las mujeres pidieron $1.658.950, lo que implicó una brecha del 8,34%.

Esta diferencia se amplió según el nivel del puesto:

Junior : 5,4%

: Semi senior y senior : 6,07%

: Supervisor o jefe: cerca del 20%

A qué se debe el aumento de febrero

El repunte de febrero reflejó un intento de recomposición tras meses de ajuste en las expectativas. Sin embargo, la comparación anual dejó en evidencia que los salarios pretendidos aún corrieron por detrás de la inflación.

En ese contexto, el mercado laboral mostró señales de reacomodamiento, donde las aspiraciones de los trabajadores buscaron equilibrarse entre la valorización profesional y el impacto persistente del costo de vida.