Plazo fijo: cómo me conviene invertir $250.000 a 30 días

Con el desplome de las tasas, es importante elegir una buena alternativa bancaria, comparar rendimientos y saber qué opción deja más dinero a fin de mes.

El plazo fijo te permite hacer el deposito de manera virtual o presencial, pero cada opción tiene distintos resultados.

En medio de la situación económica actual, ahorra pesos y obtener un interés seguro sigue siendo la elección más frecuente entre quienes buscan algo previsible. Dentro de ese panorama, el plazo fijo es una alternativa ordenada, aun cuando las tasas están por el piso.

Con el escenario tan cambiante, muchas personas priorizan las alternativas más simples que permitan saber cuánto se cobra al final del período. Para que un plazo fijo rinda hoy, el secreto está en conocer las condiciones actuales y comparar los canales disponibles, ya que cada uno deja un monto final distinto.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cómo invertir $250.000 a 30 días Con un deposito de $250.000 en un mes, la diferencia entre hacerlo de forma presencial o digital es muy clara. Las entidades financieras ofrecen tasas más altas cuando la operación se realiza desde home banking o aplicaciones, sin pasar por la sucursal.

En un plazo fijo a 30 días realizado en ventanilla, los intereses aproximados son de $4.212,33. Al finalizar el período, el ahorrista recibe un total cercano a los $254.212,33. En este caso, la Tasa Nominal Anual queda en 20,50%, con una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

Pero por el otro lado, si el mismo monto se deposita por el canal electrónico, el resultado mejora. Los intereses suben a unos $4.623,29 y el total a cobrar alcanza los $254.623,29. La TNA sube al 22,50% y la TEA se acerca al 24,98%.

Las entidades impulsan la opción digital. Por eso le dan al cliente el beneficio de tener un mayor rendimiento sin asumir riesgos adicionales ni cambiar el plazo elegido. Otro punto a tener en cuenta es que el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento. No existe la posibilidad de retirar el capital antes sin perder intereses, así que conviene contar con un respaldo extra para gastos imprevistos. A pesar de que las tasas actuales no muestran picos elevados, el depósito bancario tiene su atractivo en que el inversor sabe desde el primer día cuánto va a cobrar y en qué fecha, algo que no pasa con otras alternativas del mercado.

