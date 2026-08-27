GTA 6 presentó un nuevo avance extendido de su gameplay: todo lo que mostró Rockstar Games

El estudio desarrollador presentó un vistazo de 26 minutos a través de Netflix, con nuevas imágenes de Vice City, sus personajes, mecánicas y diferentes detalles de la jugabilidad. El contenido también estará disponible en YouTube a las 22 (hora argentina).

La industria del entretenimiento vivió una jornada histórica con la presentación oficial de un nuevo avance del Grand Theft Auto VI . Rockstar Games lanzó este jueves un vistazo extendido que permitió conocer más detalles sobre uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

En una movida estratégica sin precedentes para la franquicia, la compañía desarrolladora estrenó una pieza audiovisual con una duración de 26 minutos en la plataforma de Netflix . El estudio mostró una amplia mirada por Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami donde se llevará a cabo el juego, los personajes, las mecánicas y algunas misiones de la campaña, todo ello capturado en PlayStation 5.

Para la suerte de aquellos fanáticos que no cuenten con la suscripción a Netflix, el contenido estará disponible en YouTube a las 22 (hora Argentina).

El contenido publicado ofrece un recorrido por buena parte de las posibilidades que tendrá GTA 6 , desde las mecánicas de juego y el sistema de combate hasta las actividades secundarias y la interacción con un mundo abierto mucho más detallado. El material también permite conocer mejor la relación entre Jason y Lucía , los dos protagonistas de la historia.

El video comienza con ambos personajes siguiendo el rastro de un delincuente, en una misión que rápidamente deriva en una situación de acción. Allí se puede ver el renovado sistema de combate en tercera persona, los enfrentamientos con la policía y algunas de las posibilidades de movimiento dentro de los escenarios.

Uno de los detalles que llamó la atención es la presencia de un sistema similar al karma, que reacciona a determinadas acciones de los protagonistas. Durante el recorrido, se muestra cómo algunas conductas pueden generar respuestas positivas o negativas, sumando una nueva capa de interacción e inmersión en el juego.

Más adelante, el material se detiene en la vida cotidiana de Jason y Lucía. Se puede recorrer el departamento que comparten, interactuar con distintos elementos del escenario y mirar televisión, donde vuelven a aparecer los clásicos anuncios y contenidos satíricos característicos de Rockstar Games. En esta línea, también se aprecia el alto nivel de personalización de looks que podrán tener los protagonistas.

El avance mostró nuevas imágenes de Vice City, sus personajes, mecánicas y diferentes detalles de la jugabilidad.

Otro de los grandes segmentos de acción del avance permite ver el renovado sistema de persecuciones y combate, además de las físicas del juego. Los vehículos reaccionan de distintas maneras ante los disparos y las colisiones, mientras que la secuencia también muestra la evolución de las persecuciones policiales y el nivel de interacción con el entorno.

En conjunto, el nuevo adelanto ofrece una mirada mucho más amplia sobre Grand Theft Auto VI y confirma la intención de Rockstar de combinar la escala de su mundo abierto con una mayor variedad de actividades, personajes y situaciones. Sin revelar demasiado sobre la trama, el material deja entrever una historia centrada en la relación entre sus dos protagonistas y un mundo mucho más dinámico e interactivo.

Un lanzamiento en medio de una ola de filtraciones

El lanzamiento de este material se produjo mientras continúa la atención sobre las recientes filtraciones relacionadas con el juego y a pocos meses de su esperado estreno en noviembre.

Durante varias semanas, un hacker identificado como CyberLeek comenzó a publicar clips que mostraban escenas inéditas del juego. En las imágenes aparecen elementos que la empresa desarrolladora todavía no había presentado oficialmente, como partes de la interfaz, vehículos, personajes y diferentes sectores del mapa.

Ante esta situación, Rockstar Games reconoció el fuerte impacto que tuvo la publicación anticipada de videos del juego y admitió que el material no era la forma en la que quería mostrar su esperado proyecto. “Decir que la filtración de estos vídeos del juego ha sido desgarradora para nuestro equipo sería quedarse corto”, señaló la compañía.

La desarrolladora también aprovechó el mensaje para disculparse por la espera que han tenido que afrontar los jugadores, tanto para conocer nuevas imágenes como para acceder a información oficial sobre la jugabilidad. Según explicó, el desarrollo del título está cerca de completarse y el equipo continúa trabajando para preparar todo el contenido que acompañará a la campaña de promoción. “Lamentamos mucho que todo haya tardado tanto: desde terminar el juego (¡ya casi está!) hasta compartir más detalles y el gameplay oficial”, señaló.

Con este nuevo vistazo extendido, Rockstar Games no solo volvió a mostrar oficialmente parte del potencial de Grand Theft Auto VI, sino que también ofreció una respuesta contundente a las recientes filtraciones que habían anticipado material del juego.

El esperado título llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y se perfila como uno de los grandes estrenos del año en la industria de los videojuegos.