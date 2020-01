Exportar como única salida

… que, a pesar de la caída de rentabilidad que está registrando toda la cadena productiva, y cuyo piso aún no se vislumbra debido, entre otras cosas, a la falta de un plan económico marco, y por el incremento continuo que siguen registrando los gravámenes a nivel nacional, provincial, y municipal, igual las empresas siguen haciendo esfuerzos con la mira puesta (la mayoría de ellas), en la exportación como objetivo final. En ese contexto se realizó la semana pasada en Bruselas el seminario Agricultura Sustentable Argentina, organizado por eurodiputados y la embajada local y que giró sobre tres ejes: la siembra directa (en la que el país es líder); la no deforestación del Gran Chaco, y el ambicioso programa Carbón Neutro. Según el titular del Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, que disertó en la reunión, “la siembra directa ya alcanza el 93% de la superficie agrícola, y reduce la erosión de los suelos en 96%”. Destacó, también, que el Programa para el Gran Chaco hecho con la Fundación Vida Silvestre y con Nature Conservancy, demuestra que la soja no produce deforestación en esa región”, mientras que respecto de Carbono Neutro, programa elaborado por las 7 bolsas de cereales y comercio del país, Idígoras explicó que busca, entre otras cosas, certificar el balance de carbono de los productos argentinos exportables. La importancia del tema radica en la incidencia creciente que los temas ambientales están teniendo en la Unión Europea debido al nuevo “pacto verde” que firmaron recientemente, que directamente pondrá limitaciones de acceso en frontera en los próximos 3 años, lo que podría golpear fuerte a las exportaciones locales al Viejo Mundo. El impacto será mayor si las compras chinas comienzan a decaer, como estuvo ocurriendo desde fines de noviembre con la carne vacuna, y más recientemente con los subproductos de soja y el maíz, debido a la recomposición que se daría, finalmente, en el acuerdo comercial con los Estados Unidos.