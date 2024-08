Carlos Melconian criticó la "sobreactuación" de Javier Milei con su veto: "En el medio los jubilados perdieron un 26%"

Asimismo, Melconian reconoció la necesidad de revisar el sistema previsonal: "Las cajas jubilatorias se financian con los formales y hay siete millones de personas en la informalidad. Esto no pasaba habitualmente en la Argentina”. "Como quiero ser generoso con el oficialismo, entiendo que deben haber hecho un cálculo actuarial, se sentaron con algún cráneo que les quiso quiere mostrar que hay un costo de u$s 370.000 millones y que te salta la banca, pero eso no es así ni para este año ni para el que viene ", añadió.

Milei diputados veto reforma jubilatoria.jpeg Milei convocó a diputados adeptos a Casa Rosada antes del veto.

Inflación y cepo cambiario

Entrevistado en radio Mitre, el economista analizó que "el proceso de desinflación es muy costoso, porque son los últimos kilos más difíciles de bajar. Un poco más puede bajar, pero va a estar ahí latente. Bajar la inflación no es solo bajarla a cuanto da en el mes, sino es bajar la canasta que compone la inflación, como remedios, ropa, servicios y comida, que vaya parejo, que no queden latentes aumentos de precios”.

En ese marco, se refirió a los aumentos de tarifa, entendiendo que "todavía no han sido suficientes para acomodar los precios relativos. La pregunta es si la inflación de 4% puede seguir bajando como un todo. Se puede pero va a ser duro. Pero además de bajar se tiene que corregir internamente todo esto, falta todavía porque hay una inflación latente". "Si te clavás 12 meses en 3% o 4%, fracasaste. Este no es un programa de estabilidad en serio. Se quedó en el medio", sostuvo.

Finalmente, Carlos Melconian pidió "discutir seriamente el cepo, el régimen cambiario y el dólar, que son tres temas de un combo". “El Gobierno va a buscar que las tarjetas de crédito se puedan pagar en pesos y en dólares. Tiene que ir buscando las variantes. Del cepo no va a salir, pero tenemos que decidir qué cepo. Tarjetas, viajes, turismo, eso va a continuar. Pero el comercio exterior sí se libera. El blend no va más. El impuesto PAIS no va más. Hay que modificar la paridad cambiaria, no con una devaluación escandalosa, sino de manera compensatoria cuando quiten el impuesto PAIS”, concluyó.