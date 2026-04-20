Cuánto sale un iPhone reacondicionado en 2026: ¿vale la pena?

Muchas personas quieren acceder a la compra de uno de estos dispositivos, pero por su precio buscan otras alternativas.

Cada vez más personas sueñan con tener un iPhone , pero el precio de estos dispositivos suele ser una barrera difícil de superar. Los modelos más nuevos alcanzan valores muy altos, especialmente en mercados como el argentino, donde la tecnología móvil importada tiene costos elevados.

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Frente a este escenario, muchos usuarios empiezan a buscar alternativas más accesibles sin resignar calidad. Es ahí donde aparecen los iPhone reacondicionados , una opción que crece año a año y gana cada vez más confianza entre los consumidores.

La posibilidad de acceder a un equipo de alta gama por un precio considerablemente menor resulta tentadora. Sin embargo, antes de comprar, es clave entender qué significa realmente que un iPhone sea reacondicionado y cuáles son sus implicancias.

Son unos de los dispositivos tecnológicos más codiciados, conocé cómo conseguirlos más económicos.

Un iPhone reacondicionado es un dispositivo que ya fue utilizado previamente , pero que pasó por un proceso de revisión, reparación y puesta a punto para volver a comercializarse. Esto puede incluir desde la sustitución de piezas defectuosas hasta la limpieza y testeo completo del sistema.

Estos equipos pueden provenir de devoluciones, fallas menores o incluso de programas de recambio . Una vez reacondicionados, son verificados para asegurar que funcionen correctamente y, en muchos casos, se venden con garantía.

Iphone reacondicionados Lo que debés tener en cuenta para comprarte tu Iphone. Imagen: Freepik

Es importante destacar que no todos los reacondicionados son iguales. Su estado suele clasificarse en distintos grados (A, B o C), dependiendo del desgaste estético y del nivel de uso previo.

Cómo darse cuenta

Para identificar si un iPhone es reacondicionado, uno de los primeros pasos es revisar el número de modelo en la configuración del equipo. Si comienza con la letra “F”, indica que fue reacondicionado oficialmente.

También es clave prestar atención al estado físico del dispositivo. Aunque muchos reacondicionados están en excelente condición, pueden presentar pequeños detalles estéticos como rayones o marcas de uso, dependiendo de su clasificación.

Iphone reacondicionados La mejor manera de acceder a tu primer Iphone sin gastar una fortuna. Imagen: Freepik

Por último, es fundamental verificar la procedencia del equipo y la garantía ofrecida. Comprar a vendedores confiables reduce riesgos y asegura que el proceso de reacondicionamiento haya sido adecuado.

Ventajas y desventajas de comprar un iPhone reacondicionado

La principal ventaja es el precio. Un iPhone reacondicionado puede costar significativamente menos que uno nuevo, lo que permite acceder a modelos más avanzados por un valor más bajo.

Otra ventaja es que, en muchos casos, estos equipos fueron revisados por profesionales, lo que garantiza un correcto funcionamiento. Además, suelen incluir garantía, algo que no siempre ocurre con dispositivos usados vendidos entre particulares.

Sin embargo, también hay desventajas. El estado estético puede no ser perfecto y la batería podría no tener el mismo rendimiento que una nueva. Además, existe cierta variabilidad en la calidad según el proveedor, por lo que es fundamental elegir bien dónde comprar.

Precios de los iPhone reacondicionados en 2026

En abril de 2026, el mercado de iPhones reacondicionados en Argentina muestra una gran variedad de precios, dependiendo del modelo y su estado. En la gama de entrada, los valores arrancan entre $200.000 y $300.000, donde aparecen equipos como el iPhone SE de 3ª generación o la línea iPhone 11.

En el segmento medio, los modelos más buscados incluyen el iPhone 13, que se consigue entre $570.000 y $660.000 en versiones de 128 GB, y el iPhone 14, que ronda los $630.000 en su versión estándar, con variantes Pro que pueden superar el millón de pesos.

En la gama alta, los modelos más recientes reacondicionados, como el iPhone 17 Pro Max, pueden alcanzar los $2.280.000. Aun así, representan un ahorro considerable frente a sus versiones nuevas, que superan los $3.000.000. En muchos casos, además, incluyen garantía de entre 90 días y un año, e incluso accesorios, lo que los convierte en una alternativa cada vez más atractiva.