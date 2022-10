Melconian admitió que quiere ser ministro de Economía: "donde me pongan yo estoy"

“Mi corazón no está ni con Mauricio ni con Horacio. Está con la gente. No me conocen. Te lo juro por lo más sagrado. Lo más importante para mi es ser honesto y republicano, callejear, dar el debate. La importancia no va por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que vos quieras”, se envalentonó el expresidente del Banco Nación.

A lo largo de la entrevista, hizo también un breve análisis de la situación económica del país y la políticas implementadas por el Gobierno para paliar la crisis. En relación a la iniciativa Precios Justos, fue tajante: “Habrá que ver a qué llaman justos o ciudadanos. Congelar por supuesto sale mal. No sirve para nada”.

Luego, se refirió al escenario general que afronta la Argentina y sentenció: “Todavía no pasó el peor momento económico del Gobierno”. “Hay dos cosas que no se cortaron en estos meses: el incremento de la inflación y la expectativa del salto devaluatorio. No pudieron ser resultados y están pendientes”, precisó a continuación.

Sobre la aplicación de un ajuste -ya sea actual o futuro-, Melconian insistió en que “hay arreglar el descalabro que tenés”. Y dijo para terminar: “Hay que llevarlo por lo menos a un descalabro con horizonte, a un esfuerzo con horizonte. Ya teniendo eso como bases pasas a tener crecimiento, desarrollo y crédito”.