Carne: la Argentina crece en exportación, pero de la mano de cortes de menor valor

Es por eso que, con el objetivo de incrementar los envíos en cortes de mayor valor, desde los frigoríficos solicitaron al Gobierno un recorte de entre 3 y 4 puntos en las retenciones (desde el 9% actual). A cambio, el Ejecutivo buscará llegar a un acuerdo para el lanzamiento de un programa orientado a abastecer el mercado interno con cortes a precios más bajos.

En ese contexto, desde la Cámara de la Industria (CICCRA) reconocieron que China continuará traccionando las ventas al exterior durante este año, aunque señalaron: “A China mayoritariamente se envían los 23 cortes de una media res. Se separan y se mandan congelados. Muy poca de la carne que va a China es de alta calidad”. También destacaron que, motivado por una caída en el consumo por la pandemia, los valores de la cuota Hilton que se envían a Europa. Según el último informe del IPCVA, en los primeros once meses del 2020 se registraron exportaciones por unas 567.000 toneladas netas. Dentro de ese total, el 14,4% corresponde a los cortes “enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor unitario, entre ellos los cortes Hilton”. Son los envíos que suelen realizarse a Estados Unidos y la Unión Europea y que, en valor, representan un 24,2% del total. En ese sentido, caída de precios mediante, el dato es levemente inferior al 24,9% registrado durante todo 2019. Las estadísticas son elocuentes. Según la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), el valor promedio de las exportaciones de carne argentina durante los primeros once meses de 2020 fue de u$s3038 la tonelada, lo que grafica que los cortes de menor valor tuvieron una mayor incidencia en los envíos: a modo de ejemplo, al 30 de diciembre el “RAL Hilton” (lomo, bife angosto y cuadril) cotizaba a u$s 9000 la tonelada, y el “cuarto delantero” que se comercializa a Israel tenía una valoración de u$s7800 la tonelada.