Carne: los precios internos siguen en alza mientras caen los valores internacionales

Parece una ironía pero no lo es: actualmente en la Argentina hay más vacas que personas y sin embargo el precio de la carne vacuna no para de subir en las góndolas, mientras se derrumba el consumo ya que el producto se convirtió en un bien poco accesible para las clases sociales más bajas. Los datos no mienten, ya que según informó recientemente el Ministerio de Agricultura con base a datos del SENASA, el stock vacuno al 31 de diciembre de 2021 era de poco más de 53,4 millones de cabezas, mientras en el país viven alrededor de 45 millones de personas que deberían pagar el asado más de $1.000 por kilo.