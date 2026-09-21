El rendimiento verbal de los estudiantes argentinos cayó 8,4% en diez años

El análisis de alumnos de entre 8 y 15 años mostró un retroceso en el coeficiente intelectual durante la última década. Las investigadoras también identificaron brechas importantes según el tipo de institución educativa.

Los chicos argentinos evaluados en 2023 obtuvieron, en promedio, 3,6 puntos menos de coeficiente intelectual (CI) que los de 2013 . En el mismo período, las habilidades verbales retrocedieron un 8,4% , según una investigación que también encontró diferencias importantes entre alumnos de escuelas públicas y privadas .

El estudio fue realizado por investigadoras del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad y de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Para el análisis se evaluó a 849 alumnos de entre 8 y 15 años y se compararon grupos estudiados en 2013, 2019 y 2023. Además, los resultados fueron contrastados con los datos de las pruebas PISA y Aprender de 2025.

La investigación utilizó el test K-BIT , una herramienta que permite medir capacidades verbales, no verbales y el coeficiente intelectual total. Las muestras fueron seleccionadas buscando que los participantes tuvieran edades similares y que hubieran sido evaluados con el mismo instrumento.

Uno de los principales cambios apareció en las habilidades verbales . El promedi o pasó de 99,4 puntos en 2013 a 91,03 en 2023 . En cambio, las capacidades no verbales presentaron una variación menor.

Victoria Bein, una de las autoras del trabajo, explicó que el razonamiento verbal puede estar más relacionado con las experiencias y los estímulos que reciben los chicos durante su desarrollo . También señaló que la mayor exposición a la tecnología y la hiperdigitalización podrían haber influido en estas capacidades, aunque el estudio no establece una causa única para el retroceso.

El informe también analizó las diferencias entre escuelas públicas y privadas. En una comparación realizada en 2023 con alumnos de entre 10 y 12 años de la provincia de Buenos Aires, se encontraron diferencias de 25,89 puntos en el CI verbal, 22,17 en el no verbal y 26,79 en el CI total.

Las investigadoras aclararon que estos resultados no permiten atribuir las diferencias directamente al tipo de escuela. Según explicaron, la asistencia a una institución pública o privada también está relacionada con factores sociales, económicos, familiares y educativos.

PISA mostró dificultades en Matemática, Lectura y Ciencias

Los resultados fueron analizados junto con los datos más recientes de PISA. La evaluación de 2025 mostró que casi ocho de cada diez estudiantes argentinos de 15 años no alcanzaron el nivel mínimo en Matemática, mientras que seis de cada diez tampoco lo hicieron en Lectura y Ciencias.

El neurólogo Conrado Estol, consultado como especialista independiente, sostuvo: “No es solo que aprenden menos: hay un freno real en el desarrollo de sus capacidades cognitivas”.

Por su parte, la pedagoga Silvia Mora, que no participó de la investigación, señaló que uno de los principales problemas es la atención. “El problema más grave es la atención”, afirmó, y vinculó las dificultades para concentrarse con el uso de múltiples pantallas.

Los estudiantes argentinos tuvieron una fuerte caída en rendimiento verbal.

La especialista consideró que el aprendizaje requiere que los chicos participen activamente de actividades que despierten su curiosidad. En tanto, Estol advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de un menor desarrollo de estas capacidades y destacó la importancia de estimularlas durante la infancia y la adolescencia.

La especialista en educación Guillermina Tiramonti, que tampoco formó parte del estudio, planteó otra interpretación. Según explicó, algunas habilidades vinculadas con la cultura escrita podrían estar perdiendo espacio mientras aparecen otras relacionadas con el entorno digital. Entre ellas mencionó la capacidad de combinar distintos datos, procesar información simultánea y resolver problemas concretos.